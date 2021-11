Tous les plus grands records de League of Legends

L’ARAM, pour All Random All Mid, n’est pas un genre de jeu compétitif en soi. Il faut dire qu’avoir son champion tiré au hasard et une seule lane n’est pas exactement le principe fondamental derrière

. Cependant, il reste un terrain sur lequel on peut exploser des records. Et alors que le précédent record de la partie la plus longue était détenu par des joueurs sud-américains, des joueurs européens se sont mis en tête de l’approcher.

Looux

et son équipe ont réussi à convaincre leurs adversaires néerlandais d’organiser un fight club au centre de la map, tout en 1v1. Les statistiques finales ? 180/137/187 pour 3 heures 10 minutes et 57 secondes de jeu. Soit 5 minutes de plus que le record mondial précédemment enregistré. Bravo l’Europe !