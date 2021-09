Ce que les playoffs du LEC Summer Split de 2021 nous ont appris

Fnatic s'est rendu jusqu’en finale des playoffs du Summer Split des LEC © Riot Games

Le renouveau de Fnatic

La ligue européenne a été pleine de surprises cette année, mais pour les fans français, la plus marquante est certainement l’arrivée explosive du rookie Adam chez Fnatic , qui s’est révélé dans les playoffs du Summer Split en emmenant l’équipe jusqu’en finale. Avec le plus de solo kills, participation aux first bloods et golds par minute, il a obtenu des performances comparables à des vétérans d’entrée de jeu.

En deux ans, le toplaner Adam a marqué une progression exceptionnelle. Il est passé de la ligue semi-professionnelle française à la LFL avec la Karmine Corp , pour rafler à la fois son titre et le trophée des European Masters , au sommet du LEC avec une apparition en finale. Du haut de ses 19 ans, il terminera sa seconde année professionnelle par le World Championship , contre les meilleures équipes au monde. Une success story comme il y en a peu dans l’ esport .

Les risques pris par Fnatic ont donc payé, avec la formule gagnante de l’arrivée d’ Adam et du roleswap de Bwipo , passé de la toplane à la jungle. Ce dernier est la seconde surprise du Split : il a montré que ce rôle lui allait comme un gant et a créé de nombreuses opportunités pour son équipe dans les matchs, rendant l’équipe encore plus létale en early et midgame.

Pourtant, la finale entre Fnatic et MAD Lions était inattendue : pour l’atteindre, Fnatic a achevé une traversée inespérée. Qualifiée directement en loser bracket à cause de sa place en milieu de tableau au cours de la saison régulière, elle n’avait pas le droit à l’erreur et arrivait en position d’underdogs. Mais les joueurs ne se sont pas découragés : ils ont remonté tout le loser en remportant 4 matchs successifs, dont 3 gagnés seulement 3 à 2, contre Vitality , Misfits et G2 Esports . Une remontada comme il y en a peu en compétition, et qui donne l’espoir de voir les joueurs de Fnatic au meilleur de leur forme au World Championship de cet automne.

D’un autre côté, les joueurs ont été poussés dans leur retranchements de nombreuses fois dans les playoffs, et encore plus par MAD Lions dans la finale du Summer Split . Cela a montré quelques failles qui pourraient aussi leur faire défaut… il faudra attendre le début de la phase de groupes du World Championship pour en être certain.

Fnatic rate son premier World Championship en 6 ans © Riot Games

G2 doit changer de formule

Si les changements de Fnatic au cours de la saison ont fait mouche, ça n’a pas été le cas pour G2 Esports après le départ de Perkz pour l’Amérique du Nord, remplacé par Rekkles fin 2020. Après une saison 2020 couronnée de succès avec les deux trophées du LEC remportés, elle n’a pas su remonter au sommet de l’Europe en 2021.

Pourtant, ses résultats ne sont pas si mauvais : elle termine en première place de la ligue européenne (LEC) sur ses deux Splits réguliers, mais ce sont aux playoffs que l’équipe déçoit, et cela lui a coûté sa place au World Championship. Au Summer, même scénario qu’en Spring : G2 Esports perd son premier match, les deux fois contre MAD Lions, et ne parvient pas à remonter le loser bracket en se faisant éliminer prématurément par Fnatic 2 à 3. C’était l’un des matchs les plus serrés et surprenants des playoffs digne d’un classico G2-Fnatic, disponible en replay sur OTP LoL .

L’équipe a donc terminé sur une note décevante, en ratant son premier World Championship en 6 ans, à un seul match-près. Le jungler Jankos a même qualifié la saison de “désastre” malgré le fait que les joueurs aient “tout donné pour jouer au plus haut niveau”. Peut-on s’attendre à des changements avant 2022 ? Tous les contrats des joueurs ne se terminant pas avant la fin de l’année prochaine, il faudrait que les joueurs soient recrutés par d’autres équipes pour quitter la structure. G2 n’est pas connue pour ses nombreux changements de roster, mais selon Jankos, le fondateur Ocelote aurait mentionné une “reconstruction” pour l’année à venir, ce qui laisse présager un mercato mouvementé.

Rogue © Riot Games

Rogue : la peur de gagner

L’autre équipe qui a marqué cette saison est Rogue , en constante progression depuis plusieurs saisons. Petit à petit, Rogue a monté le classement des Splits réguliers, en passant du milieu de tableau en 2019 au sommet ces deux dernières années. Mais pour les fans, l’équipe n’avait jamais été aussi proche du trophée du LEC que cette saison : Spring Split terminé en deuxième place avec 14-4, Summer régulier en première place avec 13-5… sa constance à toute épreuve a impressionné les experts.

Et pourtant, en playoffs, c’est la même histoire depuis deux ans : l’équipe ne traduit pas ses résultats en format de playoffs, dès que les matchs passent en bo3 ou bo5. Rogue ne parvient pas à tenir sur plusieurs parties et à s’adapter à la stratégie de ses adversaires, et cela se reproduit fin août. Rogue tombe dès le premier match des playoffs du Summer Split contre Misfits, 3 à 2. L’équipe, c’est la douche froide : elle ne parvient pas à saisir sa seconde chance en loser bracket perd 3-0 contre Fnatic. Des playoffs encore plus décevants qu’en Spring, où la victoire lui a échappé à un point-près en finale.

Son match contre Fnatic, en particulier, a mis en exergue les faiblesses de Rogue : alors que son adversaire l’a battue à son propre jeu, redoublant d’agressivité en early game, les bleus n’ont pas su s’adapter sur les 3 parties du match. Ces déceptions en format de playoffs peuvent également inquiéter à l’aube du World Championship : l’équipe aura tout à prouver dans le tournoi international. Et en 2022, il faudra briser la malédiction des éternels seconds.

MAD Lions : à l’aube d’une dynastie

MAD Lions couronnée championne d’Europe pour la seconde fois d’affilée © Riot Games

En 2020, MAD Lions arrive en LEC pour bouleverser le paysage de la scène européenne, et elle y perd très vite son statut d’underdog. Elle se propulse en haut du classement dès son premier Split en terminant dans le top 3, puis en quatrième place du Summer. Pas de doutes : l’équipe menace déjà la dynastie des géants G2 Esports et Fnatic, une situation établie depuis la création de la ligue européenne. Les deux équipes s’échangeaient les titres depuis des années, mais c’est désormais de l’histoire ancienne.

En remportant à la fois le Spring et le Summer Split du LEC cette année, MAD Lions a prouvé être la championne européenne absolue, forte de ses nouveaux talents, Armut en toplane et Elyoya en jungle. C’est la première fois dans l’histoire de la ligue qu’une autre équipe que G2 et Fnatic parvient à remporter les deux titres d’une même saison. Après la victoire de la finale, le jungler et tenant du titre de meilleur Rookie du Spring Split Javier “Elyoya” Prades nous a accordé une interview. Pour lui, ce qui fait la force de MAD Lions, c’est la cohésion d’équipe en-dehors de la Faille.

