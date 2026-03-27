LoL : le programme du Spring Split LEC 2026

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C’est l’heure de la reprise pour la Karmine Corp et G2. Riot a dévoilé le programme pour le segment de printemps. Et comme Caps et ses coéquipiers ont atteint la finale du First Stand, la LEC leur a accordé une petite semaine avant leur premier match. De quoi les aider à se remettre dans le bain avant une saison régulière et des playoffs qui offrent deux places pour le MSI (Mid-Season Invitational).
Un format dans la continuité
Riot a décidé de garder le même format que l’année dernière pour le Spring Split. Des matchs en BO3 pendant 7 semaines. Les 6 meilleures équipes se qualifient pour les playoffs, qui enverra ses deux équipes finalistes à Daejon en Corée du Sud pour le MSI.
Seule nouveauté pour ce second split : la sélection prioritaire. Mise en place à l’international cette année, les équipes qui ont le choix du côté pourront décider à la place d’être prioritaire dans la sélection des champions. Après avoir tranché, l’équipe adverse aura l’option laissée par la première équipe.
Voilà comment cela fonctionne :
- Option 1 : Choisir sur quel côté jouer (bleu ou rouge)
- Option 2 : Sélectionner en premier ou en deuxième son champion pendant la phase de draft
Le choix fait, l’option restante est attribuée à l’équipe adverse.
Des évènements en France et en Espagne
Cette année encore, la LEC s’exporte de ses studios à Berlin et se déplace pour des matchs de saison régulière. Pendant deux week-ends, nommés Roadtrips, les fans français et espagnols pourront assister aux matchs en direct.
Pour la France, c’est la Karmine Corp qui est à l’organisation, puisque l'événement sera dans Les Arènes du Grand Paris Sud d’Évry-Courcouronnes. Les équipes ont d’ores et déjà été sélectionnées, et ce seront Natus Vincere, Fnatic, Shifters et bien évidemment la Karmine Corp qui s'affronteront devant les fans français, du 24 au 26 avril.
Le Roadtrip en Espagne est placé en fin de saison, afin de clôturer le Spring Split. Avec Movistar KOI en organisateur, le deuxième événement sera à la Madrid Arena, dans la capitale espagnole. Du 8 au 10 mai, les fans pourront retrouver une nouvelle fois la Karmine Corp, accompagnée de GiantX, G2 et Movistar KOI. Après la finale du LEC Versus, les espagnols assisteront à un second événement du League of Legends européen cette année.
Le calendrier du Spring split LEC 2026
Samedi 28 mars :
- 14h00 : GiantX - Fnatic
- 16h15 : Karmine Corp - Team Vitality
- 18h30 : Natus Vincere - Movistar KOI
Dimanche 29 mars :
- 17h00 : SK Gaming - Team Heretics
- 19h15 : Movistar KOI - Fnatic
Lundi 30 mars :
- 17h00 : Natus Vincere - SK Gaming
- 19h15 : Team Heretics - Team Vitality
Samedi 4 avril :
- 14h00 : SK Gaming - Shifters
- 16h15 : G2 Esports - Team Heretics
- 18h30 : Natus Vincere - Team Vitality
Dimanche 5 avril :
- 17h00 : SK Gaming - GiantX
- 19h15 : Fnatic - G2 Esports
Lundi 6 avril :
- 17h00 : GiantX - Team Heretics
- 19h15 : Team Vitality - Movistar KOI
Samedi 11 avril :
- 14h00 : Team Heretics - Natus Vincere
- 16h15 : G2 Esports - Team Vitality
- 18h30 : Movistar KOI - SK Gaming
Dimanche 12 avril :
- 17h00 : Team Vitality - Shifters
- 19h15 : Team Heretics - Karmine Corp
Lundi 13 avril :
- 17h00 : Fnatic - SK Gaming
- 19h15 : GiantX - Shifters
Dimanche 19 avril :
- 17h00 : Team Vitality - GiantX
- 19h15 : Team Heretics - Movistar KOI
Lundi 20 avril :
- 17h00 : Shifters - G2 Esports
- 19h15 : SK Gaming - Karmine Corp
Vendredi 24 avril :
- 16h45 : Shifters - Fnatic
- 18h30 : Natus Vincere - Karmine Corp
Samedi 25 avril :
- 16h45 : Fnatic - Natus Vincere
- 18h30 : Karmine Corp - Shifters
Dimanche 26 avril :
- 16h45 : Shifters - Natus Vincere
- 18h30 : Karmine Corp - Fnatic
Samedi 2 mai :
- 17h00 : Fnatic - Team Heretics
- 19h15 : Team Vitality - SK Gaming
Dimanche 3 mai :
- 17h00 : Team Heretics - Shifters
- 19h15 : G2 Esports - Natus Vincere
Lundi 4 mai :
- 17h00 : Fnatic - Team Vitality
- 19h15 : Shifters - Movistar KOI
Vendredi 8 mai :
- 16h00 : Karmine Corp - G2 Esports
- 19h00 : GiantX - Movistar KOI
Samedi 9 mai :
- 16h00 : G2 Esports - GiantX
- 19h00 : Movistar KOI - Karmine Corp
Dimanche 10 mai :
- 15h00 : Karmine Corp - GiantX
- 18h00 : Movistar KOI - G2 Esports
À noter que les matchs du lundi ne se joueront plus face à un public, comme habituellement à la Riot Games Arena de Berlin. Pour expliquer cette décision, les organisateurs ont évoqué une affluence plus faible le lundi et des réallocations budgétaires.
Et les Playoffs ?
Quant aux playoffs, la phase se déroulera du 23 mai au 7 juin. Le format passe sur des BO5 pour l'intégralité des matchs, du samedi au lundi. Les deux équipes finalistes du Spring split sont qualifiées pour le MSI et iront jouer les meilleures équipes du monde à Daejon en Corée du Sud.