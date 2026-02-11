LoL : le calendrier des Playoffs du LEC Versus 2026

Cette année,

Riot

et la

LEC

ont revu leur fusil d’épaule. Pour le

, deux des meilleures équipes des EMEA Masters ont été invitées :

, et la

Karmine Corp Blue

. Malgré de

, les pros n’ont pas tardé à établir une méta, et même avec des matchs en BO1, on a eu droit à du gros spectacle ! Avant de se pencher sur le calendrier des Playoffs, revenons sur les grands moments de ce début d’année pour

G2

, la

KC

,

Fnatic

,

Los Ratones

et les autres.