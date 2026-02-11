LoL : le calendrier des Playoffs du LEC Versus 2026

Gaming
Cette année, Riot et la LEC ont revu leur fusil d’épaule. Pour le LEC Versus 2026, deux des meilleures équipes des EMEA Masters ont été invitées : Los Ratones, la team de Caedrel, et la Karmine Corp Blue. Malgré de nombreux changements pour cette nouvelle saison sur League of Legends, les pros n’ont pas tardé à établir une méta, et même avec des matchs en BO1, on a eu droit à du gros spectacle ! Avant de se pencher sur le calendrier des Playoffs, revenons sur les grands moments de ce début d’année pour G2, la KC, Fnatic, Los Ratones et les autres.
01
Le résumé du Split
Assez rapidement, la Karmine Corp a trouvé son rythme de croisière. Avec son nouveau midlaner coréen (Kyeahoo) et Busio aux côtés de Caliste au bot, l’équipe de Kameto a roulé sur la concurrence. En point d’orgue, une victoire avec 20 000 gold d’avance face à Shifters, et une première place logique.
De leur côté, et même si aucun changements n’ont été effectués pendant l’intersaison, G2 et MKOI ont eu beaucoup plus de mal. Alors que les deux structures ont représenté l’Europe lors des derniers Worlds, elles ont souffert pour trouver leurs marques, et ont fini aux 6e et 7e places en 6-5.
Pour Fnatic, avec deux défaites lors de la dernière journée, tout s’est joué à peu de choses. L’org a chamboulé son roster à l’intersaison avec les arrivées de Lospa au poste de support, d’Empyros au top et de Valdi au mid. Ils seront tout de même là en Playoffs, et à partir de là, c’est une nouvelle compétition qui commence.
Chez Los Ratones, tout avait commencé de la pire des manières, en 0-3. Après cela, le roster est peu à peu monté en puissance, parvenant même à faire tomber G2. Jusqu’au dernier moment, les protégés de Caedrel ont espéré, mais ils terminent finalement hors du top 8 en 5-6. En tant qu’invités pour ce Split, une retour en NLC est peu probable, l’avenir du projet est donc désormais en suspens.
02
Le format des LEC Playoffs
Du 16 février au 1er mars, c’est une toute nouvelle compétition qui commence. Oubliez les BO1, jusqu’aux demi-finales, avec winner et loser brackets, les équipes joueront des BO3. Ensuite, on aura droit à des BO5, jusqu’à désigner le vainqueur qui ira au First Stand, premier tournoi international de la saison.
Évidemment, comme l’année dernière, la fearless draft est au rendez-vous. Si un champion est pick lors d’une partie, il n’est donc plus disponible ensuite.
03
Le calendrier des Playoffs
Voici le calendrier complet du Versus Playoffs :
N.B : l’article sera mis à jour au fil de la compétition
Lundi 16 février
- 16h45 : Natus Vincere - Fnatic
- 18h30 : Team Vitality - Movistar KOI
Mardi 17 février
- 16h45 : Team Heretics - G2
- 18h30 : Karmine Corp - GIANTX
Vendredi 20 février
- 16h45 : ?
- 18h30 : ?
Samedi 21 février
- 16h45 : ?
- 18h30 : ?
Dimanche 22 février
- 16h45 : ?
- 18h30 : ?
Lundi 23 février
- 16h45 : ?
Vendredi 27 février
- 17h : ?
Samedi 28 février
- 17h : ?
Qui représentera les EMEA au First Stand, à São Paulo du 16 au 22 mars ? Réponse dans les prochaines semaines ! Pour suivre les matchs, rendez-vous sur le stream de Kameto.