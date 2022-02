Légendes Pokémon: Arceus - Le guide spécial distorsions spatio-temporelles

. Ces dernières apparaissent complètement aléatoirement dans les zones que vous visitez, sans que vous puissiez y faire quoi que ce soit. La meilleure chose à faire est de se préparer à l'apparition de l'une d'entre elles en fabriquant suffisamment de Poké Balls, en faisant de la place dans votre sacoche pour ramasser des objets rares, et en vous assurant que vos Pokémon sont bien soignés ! Mais on a quand même une bonne nouvelle : des dresseurs comme vous et différents sites ont étudié la question. Il en ressort que ces distorsions peuvent apparaître après être resté un minimum de 5 minutes dans une zone. Précision importante : le temps passé en combat, dans les menus ou dans un dialogue ne compte pas dans ce temps d’attente. Si vous souhaitez absolument entrer dans une distorsion, évitez donc ces éléments pour ne pas perdre de temps.

Notez que 5 minutes est le laps de temps minimum à attendre pour qu’une distorsion commence à se former. Ce qui veut dire que vous pourriez attendre bien plus longtemps si vous n’avez pas de chance. Mais rassurez-vous : d’après les pokéchercheurs du net, 40 minutes serait la durée maximale pour la formation de l’une d'entre elles ! Et encore mieux : plus vous passez de temps à attendre dans la même zone, plus vos chances augmentent.

