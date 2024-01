LEGO Fortnite : dix conseils pour bien débuter

Si, comme Gotaga , vous avez plongé tête baissée dans le monde merveilleux de LEGO Fortnite , vous avez débarqué dans un univers vaste et totalement inconnu. Pour éviter tout souci et avoir de bonnes bases, suivez ces quelques dogmes pour partir du bon pied.

01 Réfléchissez-bien avant de vous installer

Au moment où vous arriverez sur la carte de LEGO Fortnite, vous serez probablement tenté d’installer votre feu de camp le plus vite possible pour commencer l’aventure. Il vaut toutefois mieux vous déplacer un peu, analyser les environs et découvrir une petite partie de la map.

Si vous cherchez à optimiser votre futur terrain de jeu, il est conseillé d’établir votre camp le plus près possible d’un second biome. Restez tout de même dans les plaines, car le désert ou les montagnes peuvent être assez dangereux en début de partie.

02 Faire monter votre village jusqu’au niveau 3

Dès votre arrivée dans l’aventure, un PNJ (personnage non joueur) vous accueille, c’est lui qui vous conseille de construire un feu de camp le plus rapidement possible. Une fois que vous avez trouvé l’emplacement de vos rêves, il est temps de poser votre bivouac et de créer une place du village.

La place du village, le cœur de votre civilisation © Epic Games/LEGO

Grâce à ce craft, le PNJ va se mettre à défendre la zone environnante. Vous allez débloquer de nouvelles recettes d’objets et pouvoir recruter de nouveaux personnages pour vous venir en aide. Il est ensuite important de régulièrement améliorer la place du village, au moins jusqu'au niveau 3. En effet, vous aurez ainsi deux compagnons de route pouvant s’occuper du village pendant vos différents voyages, combats et autres.

03 Emmener des PNJ dans vos aventures

Que vous jouiez seul ou avec des amis, il est toujours mieux d’emmener un villageois avec vous lors de vos sorties. Alors certes, il faudra les équiper d’objets (alors que lorsqu’ils défendent le village, ils ont automatiquement des épées en main), mais les avantages dépassent de loin les inconvénients.

Quoi que vous fassiez (couper du bois, casser des rochers, attaquer des ennemis), votre compagnon en fera de même et vous permettra donc de gagner un temps précieux. Même en cas de décès de celui-ci, il réapparaîtra après quelques minutes. Si vous êtes en difficulté, n’hésitez donc pas à vous cacher un petit instant en attendant de retrouver votre Robin.

04 Suivez les fées

Fortnite, ce n’est pas le monde des pirates. Si vous voyez une fée qui clignote au loin et vous appelle, n’ayez crainte, rien à voir avec les sirènes. Au contraire, à l’image des lamas dans le battle royale d’Epic Games, les fées vous indiquent les endroits où se trouve du loot rare. Si vous les suivez, vous tomberez donc sur ces merveilleux animaux andins, il faudra ensuite les caresser pour récupérer le précieux butin.

Les fameux lamas de Fortnite en version LEGO © Epic Games/LEGO

05 Récoltez des piments et des baies des neiges

Comme on vous le disait, il peut être très rentable de s’installer près d’un biome différent, notamment pour la collecte de ressources plus ou moins rares. Par contre, si vous comptez vous aventurer dans les terres gelées ou le désert, attendez-vous à voir les températures chuter (ou monter) drastiquement, ce que votre personnage n’appréciera que très modérément.

Pour y pallier, des enchantements d’armure peuvent être utilisés. Mais la méthode la plus pratique et la plus simple reste de manger des plats épicés et des baies des neiges. Grâce aux piments, votre personnage n’aura pas froid, pour les baies des neiges, c’est le contraire. N’hésitez donc pas à en collecter le maximum dans chaque biome pour pouvoir les explorer le plus possible la seconde fois que vous vous y rendrez.

06 Gardez votre établi à jour

Cela peut sembler assez bateau, mais il ne faut surtout pas négliger cet aspect du jeu. Dans LEGO Fortnite, la seule manière de débloquer de nouvelles recettes de craft est de continuer à créer. Si vous voulez par exemple commencer à jardiner, il faudra d’abord fabriquer une pelle.

Il est donc très important de toujours garder votre établi à jour, ce qui permettra d’accéder à de nouveaux crafts. Quand vous interagissez avec l’établi, regardez en haut, un onglet devrait apparaître avec l’inscription « amélioration de l’établi », vous verrez ainsi quels sont les matériaux nécessaires pour le passer au niveau supérieur. De cette manière, vous aurez accès à de meilleurs outils, vous pourrez récolter de nouveaux matériaux et ainsi de suite.

07 Enchaînez les esquives pendant les combats

Lorsque vous aurez un établi niveau 3, vous pourrez vous fabriquer un bouclier. Il peut être assez utile pour assommer certains ennemis, mais il est tout de même surpassé par une autre technique : l’esquive.

En effet, les esquives ne consomment aucune endurance sur LEGO Fortnite, et contrairement aux boucliers, elles ne s’abîment pas. Si vous sprintez pour fuir par exemple, vous consommerez votre endurance et serez potentiellement en danger si l’ennemi vous rattrape. Ce n’est pas le cas avec l’esquive, n’hésitez donc pas à abuser de cette mécanique pour vous protéger au cours de n’importe quel combat.

08 Farmez les squelettes

Les combats de LEGO Fortnite peuvent s'avérer complexes © Epic Games/LEGO

Comme dit plus haut, si vous les emmenez en expédition avec vous, vos villageois auront besoin de matériel pour vous venir en aide. Pour ne pas vous prendre la tête, la stratégie optimale consiste à tuer des squelettes pour récupérer rapidement des os et des pioches. Ces objets sont de piètre qualité, surtout par rapport aux vôtres, mais pour vos compagnons de fortune, il s’agit d’une aubaine à ne surtout pas laisser passer.

En farmant les squelettes, vous collecterez rapidement de quoi équiper vos PNJs et ils pourront donc vous aider à récupérer du granit et du bois à vos côtés. Si vous êtes encore au début du jeu et que vos objets sont niveau 1, cela vous permettra d’avoir constamment une pioche sans avoir à en fabriquer d'autres.

09 Construisez des marqueurs pour votre carte

La carte de LEGO Fortnite est très, très loin d’être petite. Il n’existe « que » quatre biomes, mais ceux-ci se répètent de manière spiralique sur des distances monstrueuses. Quand vous tomberez pour la première fois sur les caves, elles seront indiquées sur votre carte par un marqueur différent, mais ce n’est pas le cas des autres endroits importants.

Il est donc conseillé de fabriquer assez régulièrement des marqueurs de carte pour avoir des repères et bien vous souvenir d’où se trouve tel ennemi redoutable, telle ressource etc. Ce craft s’obtient assez vite dans le jeu et est très simple à faire (deux de granit), faites-vous donc plaisir et devenez cartographe.

10 Ayez toujours du bois sur vous

À partir du moment où vous commencerez à explorer assez loin (et notamment dans les caves) vous allez toujours regretter de ne pas avoir plus de bois et de planches sur vous. Dans ces zones, certains coffres sont parfois positionnés assez haut et seront donc inaccessibles si vous ne pouvez pas construire de quoi grimper.

Les phases d'exploration font le sel du jeu © Epic Games/LEGO

Avec vos planches, vous pourrez vous faire des escaliers à n’importe quel moment (et c’est un peu la base de Fortnite tout de même) et escalader tout et n’importe quoi comme prendre l’ascendant au cours d’un combat (comme Obi Wan dans Star Wars III, la meilleure idée).

Vous savez tout, il ne vous reste plus qu’à vous lancer dans la création de votre village/château/Batcave dans le doux monde de LEGO Fortnite.