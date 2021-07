Les favoris de

son absents du top 5, la faute donc à a pluie qui s’est intensifiée au fil des passages et a progressivement détérioré la piste. Greg Minnaar est tout de même septième, Loris Vergier termine 25ème alors que Loïc Bruni (parti en dernier après son meilleur temps aux qualifications) prend la 50ème place. On notera également l’énorme crash du champion du monde en titre Reece Wilson, qui s’est envolé sur le river gap et a terminé sa chute dans le public. L’Ecossais s’est tout de même relevé et a terminé son run. Au général, Thibaut Daprela prend la tête devant Troy Brosnan (41ème aux Gets) et compte 120 points d’avance sur l’Australien. Baptiste Pierron est troisième à 197 points de son compatriote.