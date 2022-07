Quand on évoque la ville de Cannes, on pense d'abord à son prestigieux festival de cinéma, à ses stars sur le tapis rouge, à sa Croisette, mais pas à de gigantesques teufs électro sur la plage. “C’est exactement pour ça que David Lisnard, le maire de Cannes, qui était président du Palais des festivals à l’époque, nous a demandés en 2006 de proposer un évènement qui détonne, qui s’adresse aux jeunes avec une programmation culturelle différente”, se souvient Matthieu Corosine, producteur des Plages électroniques. Et d’ajouter : “Nous sommes donc arrivés avec un concept très clair : cinq jours dans l’été, cinq styles d’électro différents et des entrées à 5 euros.” Clair, net, précis.

En 2008, ambiance champêtre et système D pour la 3e édition des Plages © Les Plages Électroniques

Le projet emballe les instances de la ville et les premières Plages électroniques voient le jour la même année. “Pour les premières dates, c’était incroyable. On a réuni 400 personnes sur la plage, on piquait les transats des grandes plages privées pour faire des crash barrières, c’était un peu système D mais l’ambiance était incroyable”, raconte le producteur. Le succès de cette première édition propulse les suivantes. Les 400 personnes se transforment rapidement en 2 000, puis en 8 000 teufeurs à partir de 2010.

Mais malgré ce succès, les Plages électroniques n’obtiennent pas tout de suite la reconnaissance du milieu des festivals. “On nous reprochait de faire cinq soirées au lieu de tout condenser en trois jours comme le font tous les autres, mais aussi de ne pas être un événement culturel. Mais nous, on considère qu’offrir un back to back entre Laurent Garnier et Boys Noize, ouvert à tout le monde sans passer devant un physio et à un prix accessible, c’est exactement ce qu’est la culture”, défend Matthieu Corosine.

Le back to back entre Laurent Garnier et Boyz Noise en 2015 © Les Plages Électroniques

Quand les plages se réinventent

En 2015, les équipes des Plages électroniques décident toutefois de changer de format. Au lieu des cinq soirées disséminées au fil de l’été, la ville de Cannes accueille trois jours et demi de teuf où tous les courants de la musique électronique se croisent, se mélangent et s’épousent. Un nouveau modèle qui, en plus de stabiliser économiquement l'événement, attire un public toujours plus large, qui vient désormais de toute la France et de toute l’Europe. Chaque année depuis ce changement de format, des Suédois, des Norvégiens, des Danois, des Espagnols, des Belges et bien sûr les voisins italiens se pressent pour bouger la tête sur les splendides plages cannoises. Sans parler de tous les passionnés d’électro du Sud. “Aujourd’hui, nous avons une capacité de 18 000 personnes par jour, soit 54 000 festivaliers sur l’ensemble des trois journées. Ce qui fait des Plages l’un des festivals majeurs du sud de la France et le plus gros événement électro de la Côte d’Azur”, détaille Matthieu Corosine.

En plus de cette dimension internationale, le public a évolué en termes de population. “Lors des premières éditions, notre public se composait aussi bien de passionnés de tech-house que de curieux du coin et de punks à chien. Au fil du temps, il a grandi avec nous, avec une moyenne d’âge qui se situe aujourd’hui entre 25 et 35 ans, ce qui est assez élevé pour un festival électro. Mais on a toujours fait attention à élargir sans pour autant diluer l’ADN musical du festival”, explique le producteur des Plages. Pour cela, la recette est simple : continuer à programmer des artistes ultra-pointus aux côtés d’autres plus grand public et de légendes de l’électro. “C’est comme ça qu’on se retrouve avec des line-up où l’on passe de Lala &ce à Martin Garrix en passant par Camion Bazar. Et c’est ça qu’on aime.”

Le drapeau de Major Lazer lors de leur show aux Plages Électroniques 2013 © Les Plages Électroniques 2013

Ce succès, l’équipe du festival l’explique par un combo assez unique de facteurs. “Ce qui rend les Plages si spéciales, c’est d’abord la ville de Cannes elle-même. C’est une des plus belles baies du monde, connue dans toutes les grandes villes de la planète, adossée à un patrimoine culturel à la fois populaire et international. Si l’on ajoute à ça une programmation et un storytelling comme les nôtres, tu te retrouves avec un mix hors du commun qui donne un événement absolument unique”, conclut Matthieu Corosine.

Un retour en grande forme en 2022

Un événement unique qui s’est maintenu malgré les coups de boutoir du destin. Après une édition très particulière deux semaines après l’attentat de Nice en 2016, le festival a bien évidemment souffert de la crise sanitaire. Après une version distanciée en 2021 à la Villa Rothschild (“la Villa Plages électroniques”), cette édition 2022 marque le retour des Plages au Palais des festivals. Et pour marquer le coup, les équipes n’ont pas chômé. “Le truc le plus fou, c’est clairement la programmation de cette édition. On reçoit notamment David Guetta, qui, en plus d’être l’une des légendes et l’un des pionniers de la scène électronique, est finalement assez rarement présent dans ce genre d'événement. Mais aussi Martin Garrix et Charlotte de Witte, qui a été élue meilleure DJ du monde”, se réjouit le producteur de l’événement.

“Ici, c'est Cannes”. DJ Snake, Cannes 2016 © Les Plages Électroniques

Ce n’est pas tout. Grâce au partenariat avec la mairie, le Palais du festival et ses plages vont être transformés en un immense terrain de jeu pour teufeurs. Le toit du palais accueillera notamment la scène Solarium, avec une vue à 180° sur le vieux port de Cannes. Le célébrissime salon des ambassadeurs sera quant à lui transformé en une gigantesque boîte de nuit pouvant accueillir 3 000 personnes de minuit à 6h du matin. Enfin, même la baie deviendra un espace de fête. C’est en effet là que celles et ceux qui ont acheté une canette de Red Bull pourront accéder à une teuf privée... sur l’eau. Perchés sur 800 bouées, ces chanceux pourront écouter un set hallucinant de Cut Killer sans jamais toucher terre. Immanquable.

Les shows les plus marquants des Plages électroniques

2006 : Les premières Plages électroniques naissent sous la forme de beach parties de 400 personnes complètement folles

2013 : Major Lazer fout le feu à la plage pendant que Diplo roule sur le public dans une gigantesque boule transparente

2014 : Back to back de légende entre Laurent Garnier et Boyz Noise. Les murs du Palais des festivals en résonnent encore

2016 : Au lendemain des attentats de Nice, DJ Snake joue La Marseillaise, reprise par 10 000 personnes qui se tombent dans les bras

2016 : La même année, la DJ russe Nina Kraviz hypnotise l’ensemble du public avec un show complètement délirant

2021 : Sébastien Tellier, L’Impératrice, Yseult et bien d’autres fêtent les Plages déconfinées à la Villa Rothschild

2022 : Cut Killer provoque un tsunami à la Water Party de Red Bull en mixant sur l’eau devant un public perché sur 800 bouées