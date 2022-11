Sky Grind : une skateuse au 7ème ciel

"C'est incroyable de se dire que je suis la première personne à faire du skateboard à l'intérieur d'un avion et à réaliser un feeble en l'air. Je ne savais pas si ça allait être possible ou non", a ensuite déclaré la skateuse. "Je n'arrive toujours pas à réaliser. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Pourtant, c'est bel et bien arrivé et c'était bien mieux que ce que j'avais imaginé. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie."