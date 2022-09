Leto vs Guy2Bezbar : qui a la musique la plus riche ?

Tous les deux nés dans une famille d’origine congolaise, Mozart Jackson et Coco Jojo ont grandi avec le rap et ont été influencés par la musique africaine. Une musicalité qui transparaît notamment dans leur sens de la topline. Doublées d’un flow acéré, leurs lignes mélodiques efficaces font mouche systématiquement.

