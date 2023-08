Le lexique du breaking

On commence par le commencement. Un B-Boy ou une B-Girl est un danseur qui pratique le breaking et qui adopte la culture et le mode de vie du hip-hop.

On commence par le commencement. Un B-Boy ou une B-Girl est un danseur qui pratique le breaking et qui adopte la culture et le mode de vie du hip-hop.

On commence par le commencement. Un B-Boy ou une B-Girl est un danseur qui pratique le breaking et qui adopte la culture et le mode de vie du hip-hop.