Qu’attendre du Spring Split de la LFL 2022 ?

L’arrivée de Rekkles en LFL a attiré l’attention à l’international. © Riot Games

La folie des grandeurs

Les étoiles se sont alignées pour la LFL l’année dernière, avec une saison sublime dont beaucoup rêvaient sans y croire. La Karmine Corp est évidemment la plus brillante de ces étoiles : le club a été fondé en novembre 2020 avec l’ambition herculéenne de remporter le mondial de League of Legends et bien que l’équipe soit encore loin de toucher cet objectif, son entrée sur la scène compétitive de League of Legends a retenti à l’international avec les deux titres des European Masters remportés et un engouement des fans sans précédent. Résultat : l’audience moyenne de la LFL a doublé par rapport à 2020 , avec un pic de spectateurs simultanés qui est passé de 50 000 à 200 000 spectateurs.

Et maintenant, l’espoir de son entrée dans la ligue européenne (LEC) dans les prochaines années est soutenu par nul autre que son nouvel ADC, Martin “Rekkles” Larsson . Son transfert estimé à un million de dollars et le salaire qui s’élèverait à 500 000$ par an ont indéniablement contribué à son recrutement, mais au-delà de cela, le vétéran suédois “est là pour rester” et croit au projet de la Karmine . Si l’explosion d’audience de 2021 n’avait pas suffi, ce transfert va certainement mettre le projecteur sur la LFL auprès de la communauté internationale en 2022.

En plus du coup de pouce Karmine , la ligue solidifie ses bases. Les efforts pour mettre en avant la Division 2 se poursuivent, BDS Esport devient une équipe académie après son entrée en LEC, et d’autres événements offline seront organisés cette année en commençant par les LFL Days à Nice les 2 et 3 février prochains. D’un autre côté, la ligue doit assumer cette nouvelle place de ligue nationale la plus suivie d’Europe et profiter de ce momentum pour offrir la meilleure expérience possible à ses joueurs et spectateurs.

Premier élément de réponse : les matchs de la LFL vont offrir du beau spectacle, avec des profils de tous horizons qui ont posé leurs valises dans la ligue française cette année dont des poids lourds de l’équipe européenne, mais aussi d’autres joueurs que peu auraient attendu en LFL .

L’ancien remplaçant de DAMWON KIA RangJun joue pour Mirage Elyandra. © Riot Games

L’arrivée de talents internationaux

La toplane, en particulier, est très disputée avec un haut de tableau qui se détache du reste sur le papier. On retrouve l’ancien du LEC et des Worlds de 2021 Vizicsacsi chez GamersOrigin et Szygenda chez Vitality, de retour en LFL après une année en LEC, en plus de Cabochard qui est resté chez Karmine Corp . Agresivoo de BDS, qui est passé par le LEC, est aussi considéré comme l’un des joueurs les plus redoutables sur son poste. Les fans de LEC reconnaîtront aussi l’ADC Crownshot chez BDS et l’un des meilleurs supports européens, Jactroll , chez Vitality Bee. Autant de profils qui pourront mettre leur expérience au service de leur équipe et renforcer la concurrence en LFL .

Deux autres recrutements sont plus inattendus : d’abord, le canadien Cody Sun a débarqué dans la structure franco-canadienne Mirage Elyandra après plus de 5 saisons passées en LCS, la ligue nord-américaine. Beaucoup de joueurs européens atterrissent en LCS, mais l’inverse est très rare, d’autant plus pour une ligue nationale. L’autre joueur arrive de plus loin encore : le sud-coréen RangJun , recruté chez Elyandra lui aussi, est un jeune talent des Challengers Korea qui a été repéré par DAMWON KIA l’année dernière. Il avait le rôle de remplaçant de ShowMaker, l’un des meilleurs midlaners au monde.

Pour terminer, on note l’arrivée de quelques coachs prometteurs et expérimentés en LFL , dont le rôle est d’autant plus crucial dans des équipes de jeunes joueurs en début de carrière. Le recrutement qui a indéniablement attiré l’attention est celui de Jesiz , vétéran de la ligue européenne qui est déjà passé chez plusieurs équipes de LFL et est arrivé chez GamersOrigin pour 2022. Le nouveau coach de Misfits Premier delord est quant à lui prometteur, ayant conduit Fnatic Rising sur les podiums tout au long de la saison de 2021 en NLC.

Cette diversité de profils sans précédent devrait apporter plus de stratégies et d’histoires uniques dans la LFL cette année, avec des équipes aux profils très différents. Mais l’un des objectifs principaux des ligues nationales officielles de Riot Games reste de révéler et propulser les talents de demain, et cette saison n’en manque pas.

Le nouvel arrivage de joueurs de la Div 2 sera suivi de près. © Riot Games

Quels seront les nouveaux visages de la LFL ?

Alors que quelques équipes cumulent une expérience massive comme Vitality Bee , Misfits Premier et Karmine Corp , d’autres se démarquent par le recrutement d’un mélange de rookies et vétérans ou ont entièrement misé sur ce type de profils. C’est le cas d’ Oplon , la nouvelle arrivée en LFL, avec deux rookies qui sont déjà dans le viseur de nombreux experts : son midlaner Peng , 17 ans, venu du FC Nantes, et l’ADC Tiger , ancien de MCES.

L’autre joueur qui fait l’objet de beaucoup d’attentes est le jungler de BDS Sheo , autre nouvel arrivé du podium de la Division 2 chez la Tony Parker Academy (TPAA). Ce dernier s’est démarqué par son style de jeu très agressif et ses mécaniques solides, avec l’un des meilleurs taux de participation aux kills dans la ligue (74,8% en moyenne ), et il devra faire ses preuves contre des junglers d’un tout autre acabit en LFL .

On retrouvera aussi un joueur qui a fait sensation particulièrement en fin de saison de 2021 : le jungler suédois Yike , recruté chez LDLC OL après sa saison chez Oplon. Il est le jungler au meilleur KDA du Summer de la Div 2 avec 6,05 et a montré l’étendue de son potentiel dans des matchs à haute tension en Up&Down en septembre dernier.

D’autres joueurs de la Division 2 et d’autres ligues nationales pourraient très bien marquer cette saison de 2022 comme le toplaner de Solary au parcours atypique Badlulu, qui vient de la scène compétitive de TrackMania. On note aussi le support de GamersOrigin Enjawve , ou encore le toplaner polonais Melonik chez GameWard, qui pourraient faire vaciller les poids lourds de la ligue. La saison de 2021 l’a montré : personne n’est à l’abri d’un upset, en particulier dans les matchs en best-of-one de la LFL , mais l’adversité sera aussi plus féroce que jamais, pour le meilleur et pour le pire.

Le lancement du Spring Split de la LFL 2022 est prévu pour ce mercredi 12 janvier à 18 heures sur OTP avec en tête d’affiche un remake de la dernière finale : Karmine Corp contre Misfits Premier.

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !