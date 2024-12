F1 : Liam Lawson sera au volant d’une Red Bull la saison prochaine !

tournaient en boucle. On y voit désormais un peu plus clair, puisque c’est le pilote néo-zélandais qui a été choisi pour succéder au Mexicain.

Du haut de ses 22 ans, Liam Lawson va donc pouvoir réaliser son rêve, lui qui a dû ronger son frein derrière Daniel Ricciardo cette année, et n’a pas donc pu participer qu’à 11 GP en deux saisons avec l’écurie sœur de Red Bull Racing. Mais qu’importe, malgré une expérience relativement faible, il a su prouver qu’il était capable de se battre avec les meilleurs, entrant plusieurs fois dans les points et décrochant une belle 5e place en qualifications au Brésil cette année (malgré des pluies diluviennes).

Après cette annonce, dans un communiqué, le Néo-Zélandais a déclaré : “C'est le rêve d'une vie qui devient réalité. Je le veux depuis que j'ai 8 ans et j'ai toujours travaillé pour ça. Je tiens à remercier Racing Bulls pour leur soutien, les six courses que nous avons passées ensemble ont joué un grand rôle dans ma préparation pour cette nouvelle étape. Je tiens aussi à remercier toute la famille Red Bull pour leur confiance. J'ai hâte de travailler avec Max et d'apprendre d'un champion du monde. Je suis sûr que je vais beaucoup progresser à ses côtés.”

