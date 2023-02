Life of Kai saison 3 : "Grandir ne veut pas dire ralentir"

Ça reprend là où la dernière saison s'est arrêtée, c'est-à-dire là quand on a atteint nos objectifs de manœuvre sur des vagues géantes, en faisant des choses que personne n'avait encore fait. En fonction des conditions, on espère pouvoir explorer différents types de vagues, différents types de zones. Et puis je pense qu'on peut s'attendre à trouver de nouvelles approches dans la manière de prendre les vagues et le vent. C'est ce qui me fait avancer. Quelle est la prochaine chose qui peut être faite là-bas ? Que pourrions-nous faire de plus ? Je me pose tout le temps ces questions et je pense qu'il y aura certainement encore beaucoup de choses à faire.