Like A Dragon : Infinite Wealth, entre émotion et divertissement

Du plus familier au plus nouveau, de nombreuses expériences t'attendent à Honolulu City. Certains classiques de la franchise reviennent, comme le karaoké avec de nouvelles chansons, et les Sujimon reviennent aussi plus grands que jamais, puisque vous pourrez les capturer, les entraîner et les combattre. J'ai hâte que tout le monde découvre Crazy Delivery, un "service de livraison de nourriture extrême" très dynamique et plein d'humour. Ce ne sont là que quelques exemples, et nous encourageons vivement les gens à découvrir les autres activités dans tous les coins de la ville d'Honolulu.