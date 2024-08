Lilou Ruel transcende Paris dans une boucle de freerunning irréelle

Un peu comme une compétition de skate. Il y a des compétitions freestyle, plus créatives, où on pratique sur des environnements urbains qui ont été modifiés ou pas. Pendant des années, c’était sur les toits à Santorin (le Red Bull Art of Motion) parce que c’est parfait pour ce genre de pratique. Ou alors, les organisations construisent des structures, mais dans tous les cas, on a un terrain de jeu, un peu comme un skatepark. En freestyle, on a entre 30 secondes et 1 minute pour créer un run avec des figures, et on est noté sur la créativité, la fluidité, la difficulté, l'exécution et la propreté.

L’autre forme de compétition, qui est plus axée parkour, tu pars d’un point A à un point B, et il faut que tu atteigne le point B le plus rapidement possible.