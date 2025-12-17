Le comeback de Lindsey Vonn : retour historique au sommet du podium

De retour avec fracas : le comeback de Lindsey Vonn au plus haut niveau du ski alpin est un moment rare et inspirant dans le sport professionnel. Moins d’un an après avoir subi une opération de prothèse partielle du genou en avril 2024, l’Américaine de 41 ans est remontée à deux reprises sur le podium de la Coupe du monde en un seul week-end – un exploit que peu pensaient possible. Elle a d’abord terminé deuxième du Super-G lors de l’étape de Sun Valley en mars 2025, avant de livrer une performance exceptionnelle à St Moritz en décembre 2025, où elle a ouvert la saison 2025–26 de descente par une victoire, puis enchaîné avec un autre podium en prenant la deuxième place lors de la deuxième descente disputée le samedi.

La victoire à St Moritz était le 83e succès de Vonn en Coupe du monde et son premier depuis mars 2018, faisant d’elle, à 41 ans, la gagnante la plus âgée de l’histoire d’une course de Coupe du monde. Le moment était chargé d’émotion. « C’est peut-être la plus belle et la plus importante victoire de toute ma carrière !! N’arrêtez jamais de croire en vous !! », a écrit Vonn après la course. « Les mots ne suffisent pas à décrire ce qui s’est passé aujourd’hui… Je suis encore en train de réaliser, et ce sera sans doute le cas pendant un moment. »

Voici un retour sur les moments clés du comeback de Vonn jusqu’à présent. Une chronologie inspirante pour tout le monde du ski alpin.

01 Gagner des Coupes du monde à 41 ans

Lindsey Vonn a remporté la descente de St Moritz en pleine forme © Mateo Sgambato/Agence Zoom/Getty Images

Avant le 12 décembre 2025, le record du·de la vainqueur·se le·la plus âgé·e d’une course de Coupe du monde FIS de ski alpin était détenu par la légende suisse Didier Cuche, depuis sa victoire en Super-G à Crans-Montana en février 2012, à l’âge de 37 ans et 192 jours. Avec sa victoire lors de la première descente de la saison 2025/26, Vonn a pulvérisé cette marque en décrochant sa 83e victoire en Coupe du monde à 41 ans. La précédente gagnante la plus âgée d’une course de Coupe du monde chez les femmes était Federica Brignone, qui avait 34 ans lorsqu’elle s’est imposée à La Thuile en mars 2025.

Cette victoire, où Vonn a devancé l’Autrichienne Magdalena Egger de 0’’98 – la seule skieuse à terminer à moins d’une seconde d’elle –, était la première de l’Américaine depuis son triomphe à Åre, en Suède, en mars 2018.

À la télévision suisse, elle a déclaré : « C’était une journée incroyable, je ne pourrais pas être plus heureuse. Je suis très émotive. Je me sentais bien cet été, mais je ne savais pas vraiment à quel point j’étais rapide. Je crois que maintenant je sais à quelle vitesse je peux aller. »

Le lendemain, elle a ajouté un nouveau podium à son comeback, en prenant la deuxième place de la deuxième descente du week-end, à seulement 0’’24 de la gagnante.

Vonn a manqué de peu un autre podium à St Moritz le dimanche, terminant quatrième du Super-G et concluant un week-end remarquable en Suisse. Réputée pour sa compétitivité féroce, elle a livré une analyse très simple : « Je savais que je skiais vite, mais vous ne savez jamais vraiment avant la première course. Ça a fait tellement du bien. »

02 En couverture du magazine TIME

Alors que ses préparatifs pour la saison 2025–26 et une ultime participation aux Jeux d’hiver à Milano-Cortina battaient leur plein, Vonn a vécu un mois d’octobre énorme. Non seulement elle a fêté son 41e anniversaire, mais elle est aussi devenue la star de la couverture du célèbre magazine d’actualité américain TIME.

Être en couverture de TIME est une immense reconnaissance, et Vonn était, à juste titre, ravie de cet honneur. Elle a déclaré sur son compte Instagram : « Je suis juste une fille du Minnesota qui voulait skier vite, mais cette couverture signifie que j’ai fait bien plus dans ma vie que simplement skier vite. Je poursuis encore mes rêves, je repousse encore les limites, je crois toujours en ce qui est possible. Mon souhait, c’est que tous ceux qui lisent cet article se rappellent ceci : n’abandonnez jamais. »

Le 28 octobre, Vonn a également participé au Team USA Media Summit à New York, où elle a détaillé ses plans pour les premières manches de la Coupe du monde FIS de ski alpin, ainsi que ses espoirs de représenter une dernière fois les États-Unis à Milano Cortina.

Après s’être entraînée à Copper Mountain, dans le Colorado, elle a indiqué qu’elle prévoit de disputer l’étape de St Moritz de la Coupe du monde, du 10 au 14 décembre, et de participer à la descente, au Super-G et au combiné à Cortina si elle est sélectionnée dans l’équipe américaine.

« Cela dépendra des résultats, mais c’est mon intention », a expliqué Vonn sur scène. « Je ne peux pas imaginer un monde dans lequel je serais heureuse sans me qualifier pour les Jeux olympiques, mais je ne pense pas que ce soit ce qui m’attend. »

« Je ne pense pas que j’aurais tenté ce comeback si les Jeux n’avaient pas lieu à Cortina », a-t-elle ajouté. « Si cela avait été ailleurs, j’aurais probablement dit que ça n’en valait pas la peine. Mais pour moi, il y a quelque chose de spécial avec Cortina qui me ramène toujours, et ça m’a rappelée une dernière fois. »

03 Une superbe deuxième place à Sun Valley

Vonn a terminé sa saison de retour en force : elle est prête pour 2026 © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

Après les Championnats du monde, Vonn a continué à travailler dur sur son comeback pendant le reste de la saison 2024–25, en acceptant à la fois les résultats encourageants et les revers, course après course, pour progresser. C’est à Sun Valley, en mars, qu’elle a obtenu la récompense tangible que ses efforts méritaient. Lors de la dernière course de Super-G de la saison, elle a signé une superbe deuxième place derrière la star suisse Lara Gut-Behrami, devenant la femme la plus âgée à monter sur un podium de Coupe du monde FIS de ski alpin.

Vonn : la personne la plus âgée à monter sur un podium de la Coupe du monde © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

Vonn, qui compte 28 victoires en Super-G et cinq globes de Super-G à son palmarès, a déclaré : « J’ai enfin réussi à assembler toutes les pièces du puzzle. Cette saison, il y a eu des moments où j’ai bien skié, mais je faisais toujours une erreur ici ou là. Aujourd’hui, ça a suffi pour monter sur le podium. Ce n’était pas une manche parfaite, mais au moins je n’ai pas fait les erreurs que j’avais commises cette saison. Je savais que je pouvais être là : je sais que j’ai la vitesse. »

En revenant sur sa longue blessure au genou, elle a ajouté : « C’est vraiment très émouvant, parce que même si j’adore ce chemin, il n’a pas été facile. Aujourd’hui, tout ça en vaut la peine. »

04 Un mois de galère et la détermination de Vonn pour briller aux Mondiaux

Le mois de janvier a été difficile pour Lindsey Vonn, qui cherchait à retrouver de la stabilité et à réintégrer le top 10. Malgré des sorties de piste en Coupe du monde à Cortina et à Garmisch-Partenkirchen, et des résultats en dehors du top 10 lors de ses autres départs, Vonn n’a pas flanché.

Vonn avec ses coéquipières américaines © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

Avant son premier départ aux Championnats du monde cette année-là, elle a révélé sur les réseaux sociaux qu’elle se battait contre un gros rhume ou une grippe, mais a rassuré fans et concurrentes : « Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas ce genre de chose qui va m’empêcher de courir après tout ce que j’ai traversé pour arriver jusque-là ! » Elle a également laissé entrevoir son ambition à long terme de faire partie de la prochaine équipe olympique américaine, écrivant : « Si tout ne se met pas en place demain, ce n’est pas grave. Il me restera encore 368 jours pour y arriver. »

Avec sa détermination légendaire, Vonn était clairement concentrée sur le fait de savourer chaque moment de ce comeback, laissant les fans pleins d’espoir pour la suite de la saison.

05 St Anton : se rapprocher du podium avec une 4e place en Super-G

Le 11 janvier, à St Anton, Vonn a décroché une impressionnante quatrième place en Super-G, à seulement 1’’24 de la gagnante et compatriote Lauren Macuga, qui signait là sa première victoire en Coupe du monde. L’Autrichienne Stephanie Venier et l’Italienne Federica Brignone ont complété le podium.

Lindsey Vonn salue la foule à Beaver Creek © Dustin Satloff/U.S. Ski and Snowboard/Getty Images

« C’était vraiment un très bon pas en avant », a déclaré Vonn. « J’ai été un peu plus agressive aujourd’hui, mais les conditions n’étaient pas faciles. J’ai fait des erreurs assez importantes, donc finir quatrième est quelque chose dont je suis vraiment fière. Je suis aussi très fière de ma coéquipière Lauren. » Vonn a ajouté, en se projetant vers la course suivante : « Mon matériel progresse chaque jour, ma confiance est là. Maintenant, il ne me reste plus qu’à aller chercher ces 10 à 15 % qui me manquent et dont je sais que je suis capable. »

06 St. Anton : 6e place en descente et impressionner le monde du ski

La veille, Vonn avait pris la sixième place de la descente à St Anton, pour son premier départ en descente en Coupe du monde depuis près de six ans. Elle avait terminé derrière l’Italienne Federica Brignone, la nouvelle venue suisse Malorie Blanc et la star tchèque Ester Ledecká.

« Je sais que je pourrais être plus rapide, mais pour une première descente en Coupe du monde depuis six ans, c’est un très bon début », a commenté Vonn. « Je sais que parfois je me sens bien à l’entraînement, mais j’ai aussi été vraiment lente par moments, et vraiment rapide à d’autres. C’était fun. J’adore être de retour dans le portillon de départ. Je me sens un peu plus confiante et à l’aise en descente qu’en Super-G, et je connais très bien cette piste. »

07 St Moritz : le retour en Coupe du monde

Nous pensions ne jamais revoir Vonn sur les pistes © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

En décembre, Vonn a pris la 14e place du Super-G de St Moritz, en Suisse, pour sa première course de Coupe du monde FIS de ski alpin depuis près de six ans. En coupant la ligne en 1’16’’36, elle n’était qu’à 1’’18 de la gagnante, l’Autrichienne Cornelia Hütter. « C’était fun. J’adore être de retour dans le portillon de départ. Je me sens un peu plus confiante et à l’aise en descente qu’en Super-G », a noté Vonn.

08 Beaver Creek – un pas en avant

Vonn a entamé son retour sur le devant de la scène à Beaver Creek © Gabriele Facciotti/Red Bull Content Pool

Lors de ses entraînements à Beaver Creek, Vonn a montré des progrès constants, affichant davantage de confiance et de vitesse. Ses performances à l’entraînement ont attiré l’attention et les louanges des fans comme des experts.

09 Novembre 2024 : des rumeurs à la réalité

Quand Vonn a laissé entendre un possible retour sur les réseaux sociaux en novembre avec ce post : « Bon, direction le Colorado… J’espère que la tenue de l’équipe américaine de ski me va toujours », les réactions ont été mitigées. Certains doutaient qu’elle puisse à nouveau rivaliser au plus haut niveau à 40 ans, surtout après son opération du genou. Cependant, ses résultats prouvent désormais son engagement et ses capacités.

10 Été 2024 : travail acharné et préparation

Tout au long de l’été, Vonn a été vue en plein travail, entièrement consacrée à sa préparation physique et à son retour sur les skis. Ses efforts incluaient des séances avec des entraîneurs de haut niveau pour reconstruire sa force et sa confiance sur les pistes.

11 Avril 2024 : opération du genou – un tournant décisif

En avril 2024, Vonn a subi une opération de prothèse partielle du genou, une étape cruciale dans son comeback. Cette intervention lui a permis de skier sans douleur chronique pour la première fois depuis des années, ouvrant la voie à son retour remarquable en ski de compétition.