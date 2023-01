Quand Lindsey Vonn descend la Streif de nuit

est devenu une des figures les plus emblématiques de la discipline avant de se retirer des pistes en 2019 pour prendre sa retraite.

Lindsey Vonn Découvrez la championne olympique américaine Lindsey Vonn, qui skie depuis l'âge de 3 ans dans la série I AM à regarder en intégralité et gratuitement sur Red Bull TV.

, et l'a fait dans l'obscurité la plus totale, comme si le défi n'était pas assez grand.

"La Streif est littéralement le sommet du ski alpin. C'est la piste la plus difficile au monde. Si vous pouvez descendre la Streif, vous êtes un vrai descendeur", a-t-elle déclaré après son exploit.

