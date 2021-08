Le Onze étonnant des coéquipiers de Messi

. La France du ballon rond, et plus encore, ne parle depuis que de ça. Médias, supporters, anti-footeux, Messi est dans toutes les bouches. Nous aussi, on avait envie de parler de cette arrivée sismique, mais sous un angle un peu cocasse : dessiner le Onze de ses coéquipiers au fil des années, avec pour chacun un lien, une histoire, une rivalité, une improbabilité avec la Pulga. Un Onze que vous pourrez jouer sur

. Quelques jours plus tard, et après de franches larmes en conférence de presse, l’Argentin se retrouvait sur la pelouse du Parc des Princes avec un nouveau maillot sur le dos, celui du

se retrouve cette année en concurrence avec Donnarumma. Pas cool. Il retrouve aussi un Lionel Messi qu’il connaît très bien, puisque l’ancien portier du Real Madrid a dû se coltiner les assauts de l’Argentin lors de 14 rencontres… L’occasion pour lui d’aller chercher 9 fois le ballon au fond des filets. Oui, Messi n’a pas été tendre avec Keylor. Les deux derniers ont été marqués face au PSG justement, la saison dernière, dont une frappe divine qui a marqué les esprits. Le dernier but de Messi avec le Barça en Ligue des Champions, c’est son nouveau club et son nouveau coéquipier dans les buts qui l’ont pris, ça ne s’invente pas.

. Son passage à Barcelone a été plus que compliqué, notamment à cause des blessures. Après un passage à Rome, c’est au Japon qu’il a décidé de poursuivre sa carrière, à Kobe. Néanmoins, en sélection Belge, Vermaelen a brillé aux côtés de De Bruyne, Hazard ou Lukaku. Il était notamment à l’Euro 2020 (qui s’est joué en 2021…).

, qui a fait des merveilles à l’Inter avant de sombrer. Non, il s’agit d’un autre Adriano, lui aussi brésilien, défenseur, international (18 sélections), aussi bon dans le grand Barça des années 2010 qu’il l’avait été à Séville, et souvent buteur. Il aurait mérité meilleure reconnaissance. Aujourd’hui, il joue en Belgique, à KAS Eupen.

8-2 en août dernier. Aujourd’hui, il tente de s’imposer à Liverpool et brille avec la Roja. Le lien avec Messi ne s’arrête pas au simple fait qu’ils étaient coéquipiers, puis adversaires : la Pulga a également joué avec le frère d’Alcantara, Rafinha, qui lui, a choisi la nationalité brésilienne. De fait, il a affronté Messi en sélection sur le continent sud-américain. Le plus cocasse, c’est qu’aujourd’hui, les deux sont de nouveau coéquipiers, au PSG, mais Rafinha devrait partir.

, actuellement en pré-retraite à la Roma, et qui a fait rêver les supporters parisiens. Un vrai chouchou du Parc. Le second n’a pas eu le temps de s’imposer dans la capitale française :

Les deux autres milieux de notre Onze sont Argentins et d’anciens Parisiens. Il y a bien évidemment Javier Pastore , actuellement en pré-retraite à la Roma, et qui a fait rêver les supporters parisiens. Un vrai chouchou du Parc. Le second n’a pas eu le temps de s’imposer dans la capitale française : Lo Celso , qui est à Tottenham aujourd’hui. Ces deux joueurs ont joué avec la Pulga avec l’Albiceleste, Pastore lors de la Coupe du Monde 2010 notamment. Pour Lo Celso, c’est encore d’actualité. Il était là, titulaire avec l’Argentine lorsque Messi a enfin gagné la Copa America face au Brésil. Paredes du PSG était là aussi, tout comme Marquinhos et Neymar, mais en face.

