ont tous des profils très différents, mais partagent en commun l’amour de la musique et un certain talent pour se démarquer. Réuni au Red Bull Studio, le quatuor a enregistré un titre énergique et puissant, sur une production de

Au collège, des filles le surnomment « Livaï » car il avait la même coupe de cheveux que le personnage du manga « L’Attaque des Titans ». Il commence à écrire à ce moment-là et choisit ce pseudo. « Aujourd’hui, j’ai un peu le seum vu que le manga a complètement explosé et est devenu super connu ! »

écrit son premier texte en classe de quatrième. À cette période, il passe ses journées à écouter du rap français et naturellement, il veut s’essayer à l’exercice. Il motive un pote à gratter avec lui et l’aventure est lancée, avec d’emblée beaucoup de détermination. « Dès le collège, je me suis dit que ça serait mon métier ! C’était une évidence pour moi, je n’ai eu que ça en tête à partir de mon premier texte. Depuis, je n’ai jamais stagné, je n’ai jamais arrêté. C’est dur parce qu’il faut être très patient, les projets ne sortent pas toujours dans la foulée du travail en studio, les processus sont longs. Mais malgré tout, je suis heureux de pouvoir commencer à vivre de ma musique aujourd’hui, aussi jeune. Et je préfère ça plutôt qu’être en cours dans un amphithéâtre ». Après quelques

Livaï se met à écouter du rap dans une période où la violence règne, l’époque des clashs Booba-La Fouine et Booba-Rohff. En parallèle, la trap commence à débarquer avec Kaaris notamment. Si ce bouillonnement le plonge à fond dans l’univers musical en tant qu’auditeur, ce sont d’autres influences qui le marquent lorsqu’il se met à écrire : « Je voulais rapper comme Django quand il est arrivé dans le game. Le flow technique, les références à la culture cinéma ou séries, tout ça me parlait. Et puis évidemment Nekfeu a aussi été super important, il m’a ouvert la voie, sa manière de rapper, sa capacité à évoquer ses émotions, c’était une porte ouverte vers un autre monde ».

Si pendant des années il n’a écouté que du rap, son spectre d’auditeur s’est peu à peu élargi : « J’écoute de tout maintenant, des trucs tellement variés, tu pèterais un câble si tu voyais mes playlists. Ça passe du jazz à des sons des années 1980. Mais je me bute toujours au rap, encore plus qu’avant même, je suis attentif à tous les nouveaux styles qui émergent, j’essaye de comprendre comment ils font passer leurs émotions à leur manière ».

