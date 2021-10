Arigato, Honda : l’hommage de Red Bull Racing et AlphaTauri

"Tout le monde chez Honda est extrêmement déçu que le Grand Prix du Japon ait dû être annulé, tout en comprenant et en approuvant pleinement les raisons de cette décision" a réagi de son côté Koji Watanabe, directeur de la marque et de la communication chez Honda. "Nous avions particulièrement envie de courir sur le circuit de Suzuka, car c'est notre dernière année dans ce sport, à un moment où nos deux équipes sont très performantes (au total, les deux écuries ont décroché 35 podiums et 11 pole positions avec Honda, ndlr.) Nous espérons que les fans de Honda, au Japon et ailleurs, verront dans cette livrée un petit témoignage de notre reconnaissance pour leur soutien continu pendant tant d'années."