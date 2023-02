Retour sur les livrées les plus légendaires de Red Bull Racing

C'est officiel : Oracle Red Bull Racing vient de présenter sa nouvelle monoplace , la RB19, à New York. L'occasion de célébrer plus de 15 ans d'histoire et de livrées mythiques. Florilège.

01 L’originelle

Grande première © Getty Images /Red Bull Content Pool

Nous sommes en 2005. Pour sa toute première saison dans l’élite de la course automobile , Red Bull frappe fort et dévoile la RB1 . Équipée d’un moteur Cosworth, la monoplace fait (déjà) forte impression. Les raisons ? Un aileron particulièrement bien travaillé et, surtout, un légendaire trio de couleurs argent - rouge - bleu qui rappelle bien entendu celui des canettes. Le premier chapitre d'une longue (et belle) saga.

02 La plus impériale

Le grand-prix tu remporteras © Getty Images/Red Bull Content Pool

2005, toujours. Après la livrée “canette”, la jeune écurie casse de nouveau les codes lors du Grand Prix de Monaco. Devant les milliers de spectateurs massés sur le port, c’est une RB1 unique bardée du logo Star Wars III : la Revanche des Siths qui s’élance sur le bitume monégasque. Avec ses flammes et son inscription “powered by the dark Side” (“propulsé par le côté obscur”, ndlr), la voiture détonne. Et la marque ne s’arrête pas là : les techniciens passent également la totalité de la course avec des casques de Stormtroopers (qui, cette fois-ci, visent juste)…

03 La plus super-héroïque

Prêts à sauver le monde © Getty Images - Wikimedia Commons

On prend les mêmes, et on recommence (ou presque). Une année après son tour de force intergalactique en 2005, Red Bull réitère l’expérience. Et cette fois-ci, c’est du film Superman Returns dont il est question. À l’occasion de la sortie du blockbuster de DC, la RB2 est relookée aux couleurs du film, avec notamment le fameux “S” présent sur l’aileron arrière. Et comme l’année précédente, l’hommage au plus célèbre des super-héros se poursuit au niveau du paddock.

Juste avant le début de la course, David Coulthard et son compère Christian Klien posent ainsi avec une combinaison munie d’une cape rouge et affublée du mythique logo. Un ensemble qui porte d’ailleurs bonheur au pilote écossais, troisième de la course. La kryptonite ? Même pas peur.

04 La plus émouvante

La der’ de David © Getty Images - Red Bull Content Pool

Pour l’écurie Red Bull, ce Grand Prix du Brésil 2008 est un peu particulier : c’est la 246ème et dernière course de la carrière du vétéran David Coulthard. Pour l’occasion, Red Bull décide de frapper fort en proposant une livrée exclusive entièrement blanche. L’objectif est double : honorer le dernier tour de piste du pilote originaire de Galloway et promouvoir Wings For Life World Run, la fondation caritative créée par Dietrich Mateschitz qui soutient la recherche sur les lésions la moelle épinière. Coup double.

D'ailleurs, sachez qu'il est plus que temps de s'inscrire à Wings for Life World Run , qui aura lieu le 7 mai 2023.

05 La plus fan-tastique

Des visages pour la bonne cause © Getty Images/Red Bull Content Pool

La RB8 qui brûle l’asphalte (mouillé) de Silverstone en ce mois de juillet 2012 semble tout à fait normale. Mais de loin seulement, puisque le revêtement de la carrosserie est en fait composé de milliers de photos de fans de l’écurie. Le coup est, encore une fois, génial : tout l’argent donné par les fans pour apparaître sur la voiture est reversé à l’association Wings For Life. (Re)Coup double.

06 La plus exotique

Maintenant, vous savez à quoi ressemble un taureau zébré © Getty Images/Red Bull Content Pool

En 2015, sur le circuit de Jerez (Espagne), les spectateurs venus assister aux essais hivernaux ont la surprise de voir débarquer sur le circuit une monoplace Red Bull assez… inattendue. Exit la traditionnelle robe bleu - rouge - jaune : l’écurie opte pour un design monochrome blanc et noir rappelant fortement le pelage d’un zèbre. Malheureusement pour les fans de safari, cette combinaison n’est pas conservée pour le reste de la saison mais a le mérite, une nouvelle fois, de marquer les esprits.

07 La plus British

Bull, Red Bull © Getty Images/Red Bull Content Pool

Décidément, Red Bull et le cinéma, c’est une véritable histoire d’amour. Après Star Wars en 2005 et Superman en 2006, c’est James Bond qui est à l’honneur lors de l’édition 2019 du Grand-Prix de Grande Bretagne. Pour célébrer le 1007ème Grand Prix de l’histoire de la Formule 1, la marque au taureau et son sponsor d’alors Aston Martin s’associent afin de produire une livrée unique dédiée au plus célèbre des agents secrets. Comme Red Bull voit toujours les choses en grand, les deux RB15 de Max Verstappen et Pierre Gasly arborent des logos “007” ainsi qu’un autre détail peu commun : des plaques d’immatriculation rendant hommage à celles présentes sur l’Aston Martin DB5 de Goldfinger (1964) et la V8 de Tuer n’est pas Jouer (1987). Very classe.

08 La plus nippone

Un hommage appuyé. © Getty Images/Red Bull Content Pool

“Arigato” (“Merci”, ndlr) voilà ce que l’on peut lire sur les flancs des RB16B de Max Verstappen et Sergio Pérez au Grand Prix de Turquie 2021. La raison ? Honda, motoriste de Red Bull depuis 2019, se retire de la Formule 1. À cette occasion, la marque autrichienne dévoile une monoplace blanche rappelant subtilement la Honda RA272 victorieuse de Richie Ginther au Grand-Prix du Mexique en 1965. Un hommage d’autant plus fort que le GP turc se déroule en lieu et place du GP de Suzuka (au Japon, donc), annulé en raison du Covid-19.