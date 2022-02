Quand Lohan Pehota se lâche en ski freeride et en motoneige…

Logan Pehota: Ce clip a en fait été beaucoup plus compliqué à réaliser que je ne le pensais. C’est une chose de filmer une vidéo de ski ou de motoneige. Mais tourner les deux disciplines dans le même laps de temps a été un défi. Au lieu de poser un run, il a fallu, à chaque fois, en réussir deux. Et entre-temps, il fallait changer d’équipement. Je ne sais plus combien de fois j’ai dû enlever mes chaussures de ski pour chausser celles de motoneige.