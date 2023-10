Il ne restait plus que Snowshoe (US) et Mont Saint-Anne (CAN) au calendrier 2023. Deux étapes de Coupe du Monde sur lesquelles Loïc Bruni se devait de briller pour s’assurer d’une victoire au classement général pour la troisième fois de sa carrière. Sauf que, comme toutes séries nord-américaines, il y a eu des rebondissements. On décrypte le tout avec l’intéressé.

Loïc Bruni déterminé à ne rien lâcher © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Snowshoe : l’étape suspense

Loïc Bruni et Snowshoe sont à eux deux une drôle d’histoire d’amour. « Lolo » y a connu la gloire en y remportant deux fois le classement général (2019 et 2021) et en s’y imposant en 2021. Il y a aussi connu la chute l’an passé, l’obligeant à afficher un DNF (Did Not Finished). Et 2023 ? Il raconte : « Je suis arrivé là-bas avec mon statut de leader c’était déjà tendu au classement général ». Il y avait en effet encore trois autres athlètes capables de remporter cette manche : Finn Iles, Jackson Goldson et son ami de toujours Loris Vergier.

Notre champion de France construit sa semaine intelligemment sur cette piste piégeuse et rendue très glissante par les pluies des jours précédents : « Le but était de monter en puissance et de trouver les bonnes lignes. J’ai passé une bonne semaine. On a bien travaillé avec l’équipe et je gagne la Semi-Finale. Cela me met en bonne confiance et je me suis dit que j’allais utiliser cette énergie pour marquer de beaux points en Finale mais j’ai commencé à sentir la fatigue arriver. Je suis alors resté dans ma zone, sans surjouer la chose mais je chute violement lors de mon run final. Je n’ai rien vu venir ».

Loïc avait gros à jouer en Virginie Occidentale © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

En une fraction de seconde, Super Bruni se retrouve à terre. Sonné. Perdu. « Je me suis dit, wow, qu’est-ce qu’il s’est passé ? J’étais sous le choc. En fait j’avais déjà tapé mon pédalier sur le haut et je ne pouvais plus pédaler. J’ai donc voulu optimiser ma vitesse et je suis parti à la faute. Sur le coup je me suis demandé s’il fallait finir le run - ou pas. Je l’ai fini pour marquer des points ». Et il a bien fait puisqu’en terminant 26e il empochera tout de même 38 points qui lui permettent de maintenir une petite marge au classement général. Il conclut : « C’est dommage car je n’ai pas fait beaucoup d’erreurs cette semaine (il avait également remporté la manche de qualification ndlr) mais j’en ai fait au mauvais moment ».

En passant la ligne d’arrivée, le quintuple Champion du Monde assiste à la première victoire de Oisin O’Callaghan dans la catégorie Élites. Un 7e vainqueur en 7 manches. Une statistique qui en dit long sur les rivalités de 2023.

LoÏc dépité après sa chute à Snowshoe © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Mont Saint Anne : l’étape cruciale

Le pilote Specialized Gravity arrive en contrée québécoise quelque peu abimé : « C’est certain que ma chute de Snowshoe m’a mis dans le dur. Elle m’a affectée physiquement et mentalement. Très honnêtement, je ne pensais pas pouvoir rouler ce weekend mais heureusement le team a tout fait pour que je sois remis en temps et en heure ».

Son équipe, sa famille. Il faut savoir que Loïc a su construire autour de lui un staff de confiance. Sa team est dirigée avec brio par Laurent Delorme depuis ses débuts chez les juniors en 2012. Son mécano a toujours été Jack Roure (aka Jacko) et il se fait entraîner par Nicolas Arschoot (aka Nics) depuis cinq ans. Et autant dire qu’ils le connaissent tous par cœur le Super Bruni. Alors quand il s’agit de le remettre en confiance, ils savent exactement comment s’y prendre : « C’est sûr que c’est la force mentale qui a joué et j’ai de la chance d’avoir ces personnes autour de moi pour me faciliter la vie » déclare-t-il extrêmement reconnaissant.

La victoire au général va se jouer au Canada pour Loïc Bruni © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Et pour corser le tout, les athlètes ne pouvaient marquer des points que sur la manche finale. C’est-à-dire qu’aucun point en manche de qualification ou en Semi-Finale ne seront distribués. Cette règle applicable que sur l’ultime manche de la saison rendait la tâche encore plus compliquée au Niçois : « Remporter le général était un gros objectif après ma déception des mondiaux à Fort William (4e). Il est clair que j’avais tout à perdre contrairement aux autres. Je gagne la qualif, mais il se met à pleuvoir pour la Semi-Finale et j’en profite alors pour voir comment est la piste, qu’est-ce qui glissait ou pas (il se place 3e ndlr) ».

Loïc prenant le meilleur temps intermédiaire à Mont Saint Anne © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

« Une fois que j’avais toutes les informations, j’avoue que je ne savais pas trop quoi en faire. Au départ, j’ai appris que Loris n’avait pas très bien roulé, que Finn était tombé. Je savais que je n’étais pas voué à gagner cette finale mais qu’il fallait tout de même que je sois solide dans le cas où Jackson (Goldstone) gagnerait. J’ai essayé de pousser sur certaines sections et d’assurer sur d’autres. Je sais que cette piste peut être rapide sur le mouillé mais une erreur peut tellement vite arriver… Je n’étais pas serein, ni en phase. J’étais stressé et tendu. Ça a suffi au final mais ce n’était pas beau à voir » analyse-t-il.

Raconté comme ça, son run final avait l’air minable. Alors qu’en réalité il était tout simplement très intelligent ! Il décroche le 3e temps qui lui permet de remporter le globe mondial pour la troisième fois de sa carrière : « C’est sûr, j’ai fait le job » ironise-t-il.

Podium de cette manche de 2023, Goldstone vainqueur, Bruni 3e © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Il n’oublie pas pour autant de saluer la démonstration effectuée par le grand vainqueur de l’étape, Jackson Goldstone : « Son niveau est fou. Il a vraiment frappé fort et il avait raison car il n’avait pas trop de pression sur cette manche. Il fait partie de cette génération de jeunes riders qui vont être là jusqu’à la fin de ma carrière. Il va falloir que l’on s’améliore tous les ans ». Programme annoncé !

Loïc Bruni décroche le troisième globe de sa carrière © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Myriam Nicole : du repérage pour un meilleur retour

De la patience encore et toujours et la récompense au bout n’en sera que plus belle, n’est-ce pas Myriam Nicole ? La double championne du Monde aura passé la saison 2023 à se remettre d’une commotion cérébrale, en enchainant les tests, les exercices et les visites chez les spécialistes. Après être venue supporter son équipe Commencal / Muc Off sur la manche de Loudenvielle et des Gets (France), notre « Pompon » a fait le déplacement outre-Atlantique : « J’avais envie de revenir à la compétition sur cette fin de saison mais quand j’ai compris que ça allait être compliqué, j’ai tiré un trait sur cet objectif. Maintenant, c’était normal d’être présente, d’accompagner la team et de voir ce qu’il s’y passe. Cela permet de moins couper et d’être prête pour l’année prochaine. J’ai pu monter au départ avec Lisa Bouladou (catégorie Juniors) et c’était intéressant de garder à l’esprit la gestion de ce stress d’avant course et toute cette préparation ».

Ce périple québécois lui permettait aussi de faire un break dans sa routine d’entraînement : « Je fais aujourd’hui plus de vélo et de manière rapprochée. Je ne suis pas encore au stade où c’est un « no limit » mais j’en fait déjà de plus en plus. Encore l’autre jour, je suis allée rouler avec Thibaut et Gaëtan Ruffin (ses team managers, ndlr), je n’ai pas contrôlé le cœur, j’ai eu quelques maux de tête le soir mais la nuit a réparé tout ça. C’est bon signe. Je suis confiante pour cet hiver, je vais réussir à faire une bonne prépa ». Voilà des paroles que nous adorons entendre !

Il faut dire que les ambiances de ‘World Cup’ ne peuvent que la motiver davantage : « C’est sûr que Vali (Höll, ndlr) a vraiment un niveau au-dessus des autres filles, elle a progressé dans son pilotage et dans sa façon de rouler. Ça donne envie de retrouver son niveau et je sais que ça nécessite d’être bien physiquement tout en étant bien dans sa tête. J’ai donc vraiment hâte de remettre tout le processus en route, de recommencer les séances de testing avec la team cet hiver ».

Myriam au départ en 2022. Nul doute qu’elle revivra ce moment en 2024 © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

La saison 2023 se termine donc sur de belles notes en tout point pour Myriam Nicole et Loïc Bruni. Maintenant place à la coupure avant de les retrouver pour de nouvelles aventures en 2024, on a déjà hâte !