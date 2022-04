Les secrets d'entraînement de Loïc Bruni

Loïc Bruni: En Descente, tu peux vraiment faire plein de choses pour compléter le panel de choses nécessaires pour rouler vite. Par exemple, je déteste courir, ça ne me procure aucune bonne sensation, ça me fait mal au dos et aux genoux, donc je me rattrape sur la gym et la musculation. Je fais des exercices assez basiques avec des mouvements d’altéro, des mouvements de pliométrie pour renforcer les muscles dont j’ai besoin pour appuyer sur les pédales mais aussi pour m’aider à tenir un peu mieux sur le vélo et me protéger d’éventuels chocs que je pourrais prendre. Je fais aussi beaucoup de vélo de route. J’aime ça et c’est bien pour faire du fractionné en côte. J’aime aussi la sensation de vitesse que tu peux ressentir, et aussi le fait de pouvoir faire ces sorties en groupe. Ma copine, elle, fait du cross-country donc j’en fais beaucoup avec elle et j’ai appris à aimer ça avec le temps. C’est finalement la base de ce qu’on aime dans le vélo : tu pars avec ton bike pendant deux heures, tu fais des montées, des descentes, tu t’amuses, c’est quelque chose que j’aime particulièrement. Je fais aussi du BMX. C’est super bien pour la technique et pour apprendre à accélérer sans pédaler, seulement en jouant avec le terrain. Physiquement, ça fait travailler l’explosivité. Enfin, je fais pas mal de motocross. D’une part parce que c’est un sport dont je suis fan, mais aussi parce que ça a quand même pas mal de points communs avec le vélo. Quand tu t’entraînes en Descente, le principal problème, c’est le temps que tu passes dessus. Généralement, ce n’est pas plus de 3 minutes. En motocross tu peux rouler beaucoup plus longtemps, facilement 30 à 40 minutes, donc ça te permet de bien bosser ton endurance de pilotage.