Loïc Bruni  : «  si je ne marche pas, je n’ai pas d’excuse  »

Mi-février, Myriam Nicole est en plein test camp avec son équipe au Portugal. Cette période de l’année est propice aux essais divers, le team en profite pour essayer du nouveau matériel et/ou affiner certains réglages du vélo. Tout allait bien pour la pilote COMMENCAL : physiquement, psychologiquement, elle se sentait prête pour affronter une nouvelle saison mais une grosse chute est venue soudainement ruiner ses espoirs. En tombant, elle a lourdement tapé la tête et rapidement commencé à ressentir les mêmes symptômes que l’an passé après la manche de Coupe du Monde à Lourdes. Le verdict sanglant tombe : il s’agit bien d’une commotion cérébrale.

Mais que manges-tu, Myriam Nicole ? © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

S’ensuit un mois complet sans sport tant les effets sont violents. Mal de tête, fatigue : la double championne du Monde sait qu’elle doit prendre son mal en patience. Elle se fait suivre par de nombreux spécialistes - qu’ils soient à Paris ou à Zurich - et doit logiquement et tristement renoncer à participer aux premières manches de la saison.

Quand reviendra-t-elle sur le circuit ? Impossible à dire pour le moment même si ses progrès sont quotidiens et rassurants : « Je ne suis pas encore totalement sortie d’affaire mais je vais mieux. Je peux faire plus de sport et les symptômes diminuent. Je suis le process que l’on m’a indiqué et j’espère que je pourrai enfin forcer d’ici peu car c’est vraiment l’intensité de l’effort qui me fait le plus mal » a-t-elle déclaré la semaine passée.

Pompon à Lenzerheide © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Feux verts et gros changements pour Loïc Bruni

Loïc Bruni, de son côté, avait « tous les feux au vert » en ce début de saison : « J’ai profité de plein de choses cet hiver ! Comme je ne suis plus avec ma copine j’ai pu organiser mon temps différemment. J’ai passé plus de temps avec mes potes, j’ai pu répondre à plus de sollicitations, j’ai plus voyagé ».

Loïc Bruni : d'abord la chaussure gauche, toujours © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Titré Champion du Monde pour la 6e fois de sa carrière en août dernier dans la station des Gets, « Super Bruni » a réussi à gérer tous les paramètres pour arriver en forme : « J’ai fait beaucoup de route pour améliorer mon endurance, on va en avoir besoin avec le nouveau format de course » explique-t-il.

Quelques chamboulements dans les habitudes sont effectivement à l’honneur pour 2023 puisqu’en plus d’une manche qualificative (top 60 Hommes et top 15 Femmes), une nouvelle demi-finale ne permet qu’à 30 Hommes et 10 Femmes seulement d’accéder à la finale.

La fièvre Bruni © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Qu’en pense Loïc ? « Je ne sais pas si ce nouveau format est mieux ou pas » disait-il quelques jours avant l’ouverture de la saison. « On va essayer de faire ça bien mais c’est certain que cela change pas mal de données car la construction du week-end sera différente. La charge et la prise de risque est double. On n’a rien demandé à personne et on va devoir aller deux fois à ce rythme-là dans la journée ».

Loïc dans ses oeuvres © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Gros changement également concernant sa monture : « J’ai aussi fait plus d’entraînements en DH car je roule désormais sur le prototype Specialized Project Black ». Pour info, son sponsor principal travaille sur ce nouveau modèle depuis plusieurs années et son coéquipier Finn Iles roulait déjà avec la saison passée, mais Loïc avait préféré ne pas changer ses habitudes en cours de saison. La prise en main et les réglages désormais validés après plusieurs mois de travail, Loïc s’enthousiasme : « J’adore, ce vélo est exactement comme on le souhaitait depuis des années. Je m’amuse dessus, j’ai l’impression d’aimer à nouveau descendre ! » s’exclame-t-il.

Bilan parfait à l’amorce de la première manche ? Affirmatif ! Loïc et son mécano ont bien travaillé tout l’hiver, pas de blessure à l’horizon et, cerise sur le gâteau, il adore les nouvelles tenues de son équipe Specialized Gravity. Enfin, commencer la saison avec le statut de champion du monde a toujours été un plus pour le Niçois : « Si je ne marche pas, je n’ai pas d’excuse. En plus je suis déjà très fier de rouler à nouveau avec le maillot arc-en-ciel, cela a toujours été une pression supplémentaire mais c’est une pression positive. Je dois en profiter car les prochains championnats sont déjà début août (à Fort William ndlr) ».

Les yeux sur le prix © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Retour sur Lenzerheide

Lenzerheide. 10 juin 2023. Premier round tant attendu de l’année, Loïc construit sa semaine comme il l’a toujours fait, en prenant plus de marques et en augmentant sa vitesse au fil des runs. Il prend la 4e position de la qualification à seulement 1 seconde de la première place.

Samedi matin, il remporte la demi-finale. De quoi gonfler le capital confiance pour la course reine du jour : « Je m’attendais à avoir Loris (Vergier) ou Finn comme concurrents direct. Mon nouveau coéquipier Jordan William avait terminé 9e de cette Semi, jamais je n’aurais pensé qu’il allait réaliser un tel exploit aussi tôt. »

Tout ce qui monte... © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Exploit. Le mot est juste, car à tout juste 18 ans, le Champion du Monde Juniors 2022 remporte une Coupe du Monde dès sa première année chez les Elites. Une première dans le milieu, Loïc commente : « Je savais qu’il était solide et qu’il allait un jour gagner une étape mais je ne pensais pas que ça allait arriver aussi rapidement. Moi j’ai mis trois ans à y parvenir ! » s’amuse-t-il à constater avant de compléter : « J’étais évidemment dégoûté de ne pas gagner (il termine 3e ndlr) mais j’étais content pour lui et le team a cartonné (Williams 1er, Bruni 3e et Iles 5), ça a aidé à faire passer la pilule et c’était bon signe pour la suite de la saison ».

Sur le podium de Lenzerheide © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Du côté de Leogang

Leogang. 17 juin 2023. Une piste peu changée et très sèche attendait les pilotes : « On était content car cela faisait des années qu’on n’avait pas vu la piste aussi rapide. On a fait de bons entraînements mais j’étais dans le mal lorsque j’ai vu qu’il se mettait à pleuvoir pour la manche de qualif’. Je sais qu’on était tous dans le même bateau mais le gras n’est pas mon terrain préféré. J’ai roulé tranquillement et j’ai donc terminé loin (31e). J’étais dans le flou mais je gardais espoir pour la demi-finale du lendemain. J’ai bien fait car le terrain avait bien séché et je me place 2e derrière Finn. En plus j’étais confiant car j’avais un souci de chaîne avant la section « Motorway » alors je savais que je pouvais encore améliorer mon temps l’après-midi ».

Place à la finale et la concrétisation ? « J’étais un peu trop vite sur quelques sections et j’étais en vrac. Je prends aussi un trou sur le bas de la piste qui me fait bouger la manette de frein. J’étais obligé de rouler sur la défensive pour assurer le coup, et je perds 8 centièmes sur la dernière zone. C’est la course, j’ai fait comme je pouvais mais c’est sûr que j’avais les nerfs de terminer deuxième à seulement +0.680 seconde de la gagne. Mais l’histoire est belle pour Kolb, il le mérite » explique Loïc à propos du premier rider autrichien vainqueur sur ses terres. Fair play.

Andreas Kolb © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

En lot de consolation, Loïc Bruni a pu revêtir le maillot de leader de la Coupe du Monde : « Je suis au moins content de ce point-là. C’est cool de voir que je suis dans le match et que le vélo marche bien ».

Et QUID de ce nouveau format de course ? « C’est dur et intense puisqu’on doit prendre de grands risques deux fois par jour. Je pense que d’un côté c’est cool pour les gens car ils voient sur place deux courses. Mais pour nous, je trouve qu’on a augmenté en quantité mais on a perdu en qualité. Je suis un peu frustré de ne pas pouvoir me concentrer pour un faire seul run parfait. Tu peux réussir à le faire une première fois puis tenter de le renouveler mais il se peut que physiquement, tu sèches un peu. Il va falloir s’adapter, c’est certain ». Les yeux du Champion du Monde sont naturellement rivés sur la prochaine manche : Val di Sole , le 1er juillet.

Pouce et arc-en-ciel © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool