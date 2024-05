Loïc Bruni : « Fort William et moi sommes désormais amis »

Myriam Nicole, le retour tant espéré

Il faut remonter jusqu’au 3 septembre 2022 pour avoir des images de Myriam Nicole en Coupe du Monde. Sa commotion cérébrale datant du début de l’hiver 2023 l’a privée de compétition pendant une saison complète. Imaginez : 20 long mois d’attente, de doutes et de travail pour cette athlète abonnée aux podiums de Coupe du Monde depuis quasiment 15 ans ! Aujourd’hui remise, elle a dû également composer avec une fracture du pouce survenue le 8 mars 2024 qui s’en est suivie d’une intervention chirurgicale.

Juste avant de s’envoler sur les terres du Ben Nevis, elle nous confiait : « J’ai roulé en descente pour la première fois depuis mon opération la semaine passée et je vais de mieux en mieux. Je ne vais pas prendre le départ si les douleurs au pouce sont atroces mais je pense que ça va aller car je me sens plutôt bien. Mon chirurgien n’est pas au courant… je devais faire un choix. Cela dit j’ai l’aval de mon médecin et de mon kiné et je sais que si tu ne prends pas de risque en haut niveau, tu restes à la maison. Je dois revenir dans le circuit pour refaire mes gammes et voir où j’en suis, je veux revoir mes amis du milieu, cela m’a trop manqué ».

Le sourire de Myriam Nicole en dit long sur son bonheur d’être de retour © Bartek Wolinsky/Red Bull Content Pool

Arrivée sur place, la pilote du Commencal / Muc Off by Riding Addiction Team retrouve avec émotions ses habitudes : « Franchement j’étais un peu nerveuse, excitée et stressée à la fois ! J’avais mon plan, j’avais trop hâte mais j’avais quand même peur. J’ai retrouvé de bonnes habitudes de course avec ma bonne organisation. En revanche, j’ai vraiment dû redécouvrir ce nouveau programme. Par exemple sur la journée du vendredi, je n’étais pas assez à l’heure pour faire mon « Timed Training » car j’étais encore en train de passer des obstacles sur la piste. Mais c’est dû au fait que je manque de roulage et que je devais prendre du temps pour me mettre en confiance ».

Place à la manche de qualification du samedi où seules 15 places donnent accès aux Élites Femmes d’intégrer la Semi-Finale. Ce matin-là, « Pompon » n’effectue qu’un seul run de reconnaissance. Un choix assumé : « j’étais fatiguée par mon manque de roulage et je n’étais pas au point sur toutes les trajectoires. Je suis restée avec Tahnée (Seagrave), nous n’avons fait qu’un run et nous nous sommes arrêtées longtemps dans le bois (zone délicate du circuit ndlr) pour analyser ce segment ». Myriam termine finalement à la 16e place. Son weekend de course fut subitement stoppé ici.

Myriam est de retour ! © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

« Je m’étais un peu préparée à ne pas passer en finale (top 10 sélectionné) mais jamais je ne me suis imaginée ne pas passer en semi-finale ! Le niveau entre la 5e et la 10e place était beaucoup moins dense il y a deux ans, à l’époque en étant à 10 secondes il était possible d’être sur le podium. Aujourd’hui, il n’y avait que 10 secondes entre la 1e et 16e place. Je n’ai pas pris assez intensément cette course mais d’un autre côté, je n’en avais pas beaucoup plus sous la pédale. Je sais que je n’étais pas prête donc j’ai pris des infos et ça m’a permis de monter une petite marche de progression. Tout simplement. Aujourd’hui je n’ai vraiment aucun regret et c’est super positif de voir un tel niveau chez les filles ».

Myriam Nicole, déterminée à retrouver son plus haut niveau © Bartek Wolinksi/Red Bull Content Pool

Déçue mais de loin pas abattue comme le dit l’expression, la double Championne du Monde (2019 et 2021) poursuit : « Je dois me reconstruire et être plus à l’aise, je dois retravailler mes sensations, il faut que je « retouche la balle » comme disent les footballeurs. J’ai pris les choses comme elles venaient ce weekend et être dans la cabane de départ était déjà une victoire. J’ai passé plus d’obstacles que j’imaginais, j’ai validé tous les sauts alors que j’ai encore la main dans une attelle. Ma non-qualification était une mauvaise surprise, j’avoue avoir pleuré dix bonnes minutes parce que j’étais dégoutée qu’on me stoppe en plein vol en train de faire du vélo… mais je suis vraiment passée au-dessus de cette déception. Finalement, j’ai passé une superbe méga semaine bien que j’aie signé la pire place de ma carrière ».

C’est ce que l’on appelle relativiser comme il se doit. Telle une championne plus que mature qui nous promet une montée en puissance tout au long de la saison !

Loïc Bruni, l’accomplissement !

L’étape de Fort William n’a jamais été une partie de pur plaisir pour Loïc Bruni . De multiples chutes avec notamment une fracture de la clavicule en 2022 en plus des caprices de la météo locale n’ont jamais amélioré le capital sympathie de cette étape mythique auprès du pilote Specialized. Cela dit et comme tout athlète de haut niveau jamais rassasié, le quintuple Champion du Monde avait à cœur d'aller vaincre ce monument qui lui résistait encore.

Les bras et le corps entier sont mis à rude épreuve à Fort William © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

« On a profité de l’hiver pour travailler pas mal d’aspects avec mon équipe. Laurent (son manager), Jack (son mécano) ou Nicks (son coach) avaient identifié pas mal de choses que je pouvais améliorer. Que ce soient des habitudes au niveau du matos, de la préparation, de ma position, ou de ma mentalité à certains moments. Je ne sais pas si tout va payer mais en tout cas je me sens bien. J’ai également changé de préparateur mental. C’est un des aspects où j’avais fait le tour, et j’avais envie de voir autre chose ». L’homme, la tête et le vélo au point, la saison pouvait commencer.

Et l’entamer par Fort William n'est pas simple. La piste est très longue, changeante, cassante. Pourtant, Loïc avait failli se réconcilier avec cette étape écossaise l’an passé : « Il ne me manquait pas grand-chose. J’y avais touché la victoire des bouts des doigts (il termine 4ème des Championnats du Monde) ». Est-ce que 2024 sera la bonne ? Il répondait quelques jours avant le début de saison : « Physiquement je sais que je suis là, je sais que la vitesse est là aussi. Si la météo ne joue pas trop des siennes il n’y a aucune raison de ne pas y croire ».

Solide sur ses appuis et précis, Loïc Bruni a joué le run parfait © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Vainqueur de la manche de qualification avec 3.293 secondes d’avance sur son coéquipier Finn Iles, le weekend démarrait plus que bien pour le Niçois : « Pourtant je n’ai pas eu l’impression de faire un run de fou et je n’ai pas trop pédalé sur le bas donc cela m’a fait du bien au moral ! Ensuite la météo a un peu changé pour la Semi-Finale, ils ont pris du retard et on n’est parti qu’à 18h. Il s’est mis à pleuvoir et dans ces conditions j’ai moins de repères, j’ai plus de difficultés à voir où mettre les roues, à avoir du flow. Je reste un pilote de terrain sec. Je fais 3ème à +0.071 seconde de Troy Brosnan (vainqueur de la manche) donc c’était top. J’ai réalisé qu’avec un run moyen cela restait un run solide. J’ai compris que c’était de bon augure même si tu ne sais jamais ce qu’il peut se passer le Jour J. J’ai également vu qu’ils annonçaient une belle météo, ça a clairement boosté ma motivation ».

Dimanche, 15h40 heure locale, Loïc Bruni s’élance pour son run final. Et même si le chrono n’avait fait que de tomber au fur et à mesure que les concurrents franchissaient la ligne, tout le monde a rapidement compris que « Super Bruni » avait encore frappé ! Une avance de 3.089 secondes lui fait logiquement espérer une victoire et ni Finn Iles ni Troy Brosnan n’arriveront par la suite à le détrôner.

Le chrono de Loïc Bruni parle de lui-même © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Loïc peut enfin savourer : « C’est la folie !! C’est un accomplissement ! L’an passé j’étais un peu resté sur ma faim et je me suis dit que peut être un jour je la gagnerai même si cela restait compromis. Tu perds parfois un peu la foi mais cette fois-ci, tout s’est bien passé. Fort William et moi sommes désormais amis. On a réussi tout mettre bout à bout et je suis très fier de ce qu’on a pu faire là-bas ».

Par « on », il pense logiquement à son team qui œuvre sans relâche pour sa réussite : « Jack et Laurent travaillent ensemble depuis 20 ans, ils sont unis et sont au top. Moi j’ai eu la chance de débarquer avec eux en 2012, de travailler avec des gens qui sont performants dans leur métier en plus d’être très cool en tant que personne. Pour moi c’est le combo parfait. Je profite aussi d’un confort extrême à travailler avec cette équipe en plus de nos sponsors qui nous suivent et nous font confiance ».

Loïc Bruni peut savourer aux côtés de son coéquipier Finn, 3e © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Avec un total de sept Coupes du Monde dont la dernière le 06 octobre prochain à Mont Saint Anne (Canada), Loïc sait que la saison va être longue et tempère : « On est capable de faire de belles choses mais ça ne veut pas dire qu’on va passer une saison facile. Il va falloir continuer à bosser, à faire les choses du mieux possible. Les gars derrière roulent vite aussi, ils sont en confiance et je sais que ça va les exciter un peu d’avoir pris une petite pilule aujourd’hui ! » ironise t-il.

La deuxième étape de Coupe du Monde arrive rapidement. Elle a lieu à Bielsko-Biala en Pologne le 19 mai. Nouvelle piste. Nouveaux enjeux. Les compteurs seront automatiquement remis à zéro pour tout le monde. Une chose est sûre : Myriam et Loïc auront chacun de belles choses à accomplir !