. Dans le monde entier, cette petite ville pyrénéenne est connue pour ses sites religieux… et sa piste exigeante, piégeuse et pourtant appréciée par les descendeurs. Le bonus de la première étape de la

à ceux qui se chauffaient un peu de trop à quelques jours de l’évènement. Et elle avait raison car avec huit manches dont cinq sur la période juillet-août, l’été s’annonce intense et la saison bien longue.

Un début de saison internationale n’est jamais évident à gérer, d’autant plus qu’il est rare que le premier évènement arrive en mars. Tout le monde a forcément une nouvelle tenue, un nouveau vélo - ou du moins des nouveaux coloris – et souhaite montrer qu’il s’est bien entraîné durant l’hiver. Il est donc facile de s’emporter : « Calmez-vous, ce ne sont pas Jeux Olympiques de Lourdes ! La saison est longue, elle va durer six mois et il va falloir tenir jusqu’au bout » répliquait apparemment la Championne du Monde

est arrivé sur cette première manche ‘quasiment ‘ serein : « Je me suis moins dispersé cet hiver et j’ai montré de belles choses aux entraînements. Le seul ‘hic’ c’est que je n’ai pas forcément bien roulé sur les courses régionales de préparation mais je sais aussi que je marche à la pression ». Il a vu juste, et remporté la manche de qualification de 1.183’’ secondes devant son team mate, le Canadien

pour qu’il aille encore plus vite mais finalement, les réglages étaient trop durs et j’ai eu du mal à tenir le ‘bike’. J’ai clairement subi mon ‘run. Cela fait deux fois que je remporte la qualif’ ici et que je ne concrétise pas en finale. Je suis déçu de ma stratégie car j’avais de quoi gagner ». Troisième du jour, il a donc pris la même place au classement général.

Il reprend : « Ce qui pique encore plus c’est que Finn (Iles) me bat » précise-t-il en rigolant. Est-ce l’élève qui dépasse le maitre ou le petit frère qui bat le grand ? Un peu des deux. « Je sais qu’il en rêvait et c’est cool pour lui. Maintenant ça me donne encore plus de motivation pour la suite car j’ai clairement (déjà) une revanche à prendre ». Avec un temps de 2:48.297, il n’est cela dit qu’à 1.086 secondes du

« La récompense, c’était le public. Rouler en France est toujours quelque chose de particulier et même si je suis déçu de mon run, j’ai tout même passé un bon moment grâce à eux ». Autant dire que le pilote le pilote Specialized Gravity Team attend avec impatience les Championnats du Monde aux Gets le 27 août prochain, où il tentera de décrocher le maillot arc-en-ciel pour la cinquième fois de sa carrière… et de défendre son titre de vainqueur sortant de la

: « J’en ai retenu que c’est à la fin de la foire que l’on compte les bœufs (rires). Qu’il faut aller jusqu’au bout, rester concentrer et faire abstraction du reste. Je gagnais les manches de qualifications avec beaucoup d’avance et aujourd’hui ce n’est plus le cas. Les filles ont toutes progressé cet hiver, c’est plus serré, alors il ne faut vraiment pas s’endormir ».

De retour au stand, elle doit se rendre à l’évidence : « J’étais gelée et j’ai commencé à avoir un mal de tête ». Dans ces cas-là, le remède est ‘simple’ : du repos. « Je suis restée 1h dans le noir avec de la glace et j’avais pris un antidouleur. Je n’ai pas pu faire le 2e run de la matinée. J’ai consulté mon médecin qui m’a donné son feu vert pour rouler en final à condition que je m’écoute. J’ai fait mon entrainement, mes sprints etc. et je n’ai pas eu de mal de crâne donc je me suis dit que ça allait le faire. J’avais retrouvé de la motivation, j’avais envie de rouler. »

