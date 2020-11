Myriam Nicole & Loïc Bruni : la victoire ou rien ?

Dernier jour. Ultime course. Cette

sonnait logiquement comme la dernière opportunité de terminer sur une bonne note avant la trêve hivernale. Et

semblait bien partie pour enchaîner avec une autre victoire : “J’avais de bonnes sensations le matin et j’ai réalisé de bons passages pour ancrer mes trajectoires. Ce qui est bizarre, c’est que je suis partie dans les premières (les départs en finale s’effectuent dans l’ordre inversé de la manche qualificative ndlr.) et que je n’ai pas ressenti cette même ambiance de départ car toutes mes concurrentes devaient s’élancer bien plus tard. Alors est-ce que je n’ai pas su saisir l’enjeu ? Je pense qu’il est encore trop tôt pour avoir des réponses. La première chose que j’ai dite en passant la ligne d’arrivée était : ‘Mince, je n’ai pas poussé, j’ai contrôlé mais je n’étais pas à l’attaque’. En fait, plus je descendais, plus je me déconcentrais et plus je freinais. Je n’ai pas réussi à pousser mes limites comme j’aurais aimé. Je me suis fait surprendre par le niveau des filles... J’ai certainement continué sur ma lancée alors que j’aurais dû attaquer !”.