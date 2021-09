Loïc Bruni et Myriam Nicole : destins contraires

mondial a retrouvé la station américaine pour la finale du circuit planétaire. Et ce fut épique. Snowshoe, la semaine dernière, c’était un peu Dallas : des gentils héros, des intrigues et des rebondissements (En

était plus qu’illusoire. Et pourtant…

, je n’avais pas du tout le classement général en tête. » se souvient-il. « J’ai commencé à y penser après la première descente, quand j’ai vu que Thibault n’avait pas marqué de point. La victoire était devenue possible mais elle dépendait de tellement de paramètres ! Le seul truc, c’est que ça me tenait à cœur d’en gagner une avant la fin de la saison. Je voulais faire la meilleure course possible en me disant que le reste pouvait suivre. »

était mieux placé que moi. Mais on a eu une semaine complète de compétition très intense. On était tous rôtis. Quand j’ai passé la ligne, j’ai vu que Loris n’était pas sur le Hot Seat. J’ai vu Laurent (manager général Specialized Gravity) venir vers moi… Et j’ai compris ce que je venais de faire ! »

, on est seulement quatre à l’avoir fait (Gachet, Vouilloz, Pierron et Bruni, ndlr). Je travaille avec la même équipe depuis 2011, je suis fier d’avoir accompli cela avec eux. L’histoire est belle. » À 27 ans,

Comment expliquer cet incroyable revirement de situation ? « Je gagne les deux qualifications avec pas mal d’avance mais je tombe à chaque fois en finale. » explique Myriam. « C’était une position difficile pour moi et je n’ai peut-être pas su la gérer. » Alors que Nicole trébuche sur le tapis américain, Hölll signe deux succès consécutifs. Et s’empare de la

, il y a des énormes sauts et il y a deux ans, j’avais vraiment galéré. C’était l’enfer pour moi. Cette année, dès la deuxième descente j’ai pu faire tous les sauts et c’était une victoire sur moi-même. J’ai su dompter ma peur pour qu’elle ne me bouffe pas ».

Malheureusement, la finale s’est avérée compliquée : « Je connaissais la piste par cœur. Lors de la dernière descente, je tombe sur un plat et sur le coup, je n’ai pas compris pourquoi. Je n’avais jamais pris cette section aussi vite, je n’ai pas bien géré peut-être, et j’ai glissé. Quand je suis remontée sur le vélo, j’ai compris que c’était plié. J’étais un robot. Je ne pouvais pas tomber là et espérer quelque chose. »

Malheureusement, la finale s’est avérée compliquée : « Je connaissais la piste par cœur. Lors de la dernière descente, je tombe sur un plat et sur le coup, je n’ai pas compris pourquoi. Je n’avais jamais pris cette section aussi vite, je n’ai pas bien géré peut-être, et j’ai glissé. Quand je suis remontée sur le vélo, j’ai compris que c’était plié. J’étais un robot. Je ne pouvais pas tomber là et espérer quelque chose. »

Malheureusement, la finale s’est avérée compliquée : « Je connaissais la piste par cœur. Lors de la dernière descente, je tombe sur un plat et sur le coup, je n’ai pas compris pourquoi. Je n’avais jamais pris cette section aussi vite, je n’ai pas bien géré peut-être, et j’ai glissé. Quand je suis remontée sur le vélo, j’ai compris que c’était plié. J’étais un robot. Je ne pouvais pas tomber là et espérer quelque chose. »

qu’on s’aperçoit à quel point le public nous a manqué depuis plus d’un an ! » Et bonne nouvelle : il sera toujours au rendez-vous en 2022.

Mais la Championne du monde repart des Etats-Unis avec le sourire : « J’ai 31 ans et je vois que j’ai encore des choses à apprendre. Et tant que ça sera le cas, je vais continuer sur le circuit. » Et s’il ne devait rester qu’un souvenir ? « Ce public de folie, sans hésiter. C’est quand on voit la ferveur de

à 5’’695 de la victoire, elle loupe la victoire de l’ultime course pour 0’’256 (et explosant son temps de la manche précédente de près de 6’’) ! Voilà de quoi aborder l’hiver sereinement et préparer la saison 2022 comme une morte de faim.

(Trek Factory Racing DH) pouvait aussi rêver de trophée de cristal. Tous les voyants étaient au vert après la première descente bouclée en troisième position à 0’’580 de Reece Wilson, champion du Monde 2020. Mais l’ultime bataille américaine lui fut fatale : 54e de la finale et une accumulation de malchance. Et bye bye le sacre.

Loris Vergier (Trek Factory Racing DH) pouvait aussi rêver de trophée de cristal. Tous les voyants étaient au vert après la première descente bouclée en troisième position à 0’’580 de Reece Wilson, champion du Monde 2020. Mais l’ultime bataille américaine lui fut fatale : 54e de la finale et une accumulation de malchance. Et bye bye le sacre.

Loris Vergier (Trek Factory Racing DH) pouvait aussi rêver de trophée de cristal. Tous les voyants étaient au vert après la première descente bouclée en troisième position à 0’’580 de Reece Wilson, champion du Monde 2020. Mais l’ultime bataille américaine lui fut fatale : 54e de la finale et une accumulation de malchance. Et bye bye le sacre.

On notera également la belle 7e place de Benoît Coulanges (Dorval AM Commençal) quelques semaines après une incroyable médaille d’argent aux Mondiaux.

On notera également la belle 7e place de Benoît Coulanges (Dorval AM Commençal) quelques semaines après une incroyable médaille d’argent aux Mondiaux.

avait dû faire l’impasse sur les étapes des Gets et Leogang après un gros crash en Coupe de France. Le pilote Commençal / Muc-Off By Riding Addiction termine tout de même la saison au 9e rang.

Vainqueur du général en 2018, Amaury Pierron avait dû faire l’impasse sur les étapes des Gets et Leogang après un gros crash en Coupe de France. Le pilote Commençal / Muc-Off By Riding Addiction termine tout de même la saison au 9e rang.

Vainqueur du général en 2018, Amaury Pierron avait dû faire l’impasse sur les étapes des Gets et Leogang après un gros crash en Coupe de France. Le pilote Commençal / Muc-Off By Riding Addiction termine tout de même la saison au 9e rang.