Loïc Bruni : « J’ai vraiment pensé que je pouvais gagner »

Lorsque l’on s’appelle Loïc Bruni , que l’on a déjà cinq titres de Champion du Monde Élites à son actif, il apparait tout à fait normal d’arriver sur un championnat du Monde avec un statut de favori. Alors imaginez lorsqu’on y arrive pour remettre son titre en jeu et que l’on remporte la manche de qualifications dès le samedi ? « J’ai effectivement pu ressentir que la concurrence se méfiait déjà un peu plus de moi d’entrée de jeu. Après la manche de qualification, c’était plus : « il est capable de le faire » et moi-même j’y ai cru ».

Loïc Bruni, confiant lors des entraînements © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Il avait bien raison. Une préparation optimale lui a permis d’arriver en terres écossaises dans les meilleures conditions : « On était monté avec ma team lors de la BDS (British Downhill Series, ndlr) en mai dernier et on avait recueilli pas mal de données utiles pour les Mondiaux. Je me suis familiarisé avec l’idée que cette piste pouvait être sympa. Toutes ces autres années, elle était « too much ». Tu pouvais éclater une roue, exploser ton pédalier, rien n’était franchement agréable. Là tu pouvais rouler vite, il y avait du « flow » et je m’y amusais. C’est un facteur important pour moi » ajuste-t-il avant de reprendre : « J’ai fait le « taf » en amont, je pense qu’on n’a jamais été aussi prêt. Il a aussi fait beau les premiers jours. Ce tout m’a permis de démarrer la semaine comme je le souhaitais ».

Il faut en effet rappeler que Loïc Bruni et la boue ne sont pas les meilleurs amis du monde. Et pour cause : originaire de Nice, Loïc ne cache pas ses préférences pour les terrains secs. La pluie et la boue écossaises ? Sans façon pour lui. Personne ne peut lui en vouloir, et l’histoire a justement commencé à se corser pour lui lorsque de fortes pluies ont commencé à s‘abattre en pleine finale : « J’ai vite compris que la piste s’était détériorée mais je savais qu’il était tout de même possible de bien la rouler. Comme je l’ai déjà dit j’ai aimé les améliorations qu’ils y ont apportées avant le début de l’évènement, cela m’a donc permis de ne pas être perturbé par ce changement de météo ». Perturbation - 0 / Loïc - 1.

Vainqueur de la manche de la qualif, Loïc avait apprécié le terrain sec © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Loïc Bruni a toujours cultivé ce petit plus qui fait de lui un champion. Ce déclic qui lui permet de gagner le Jour J. Cette force mentale qui le rend inarrêtable. Mais malheureusement, ce qui peut relever de la « magie » pour certains n’a pas opéré cette fois-ci : « Avec du recul, je suis content de ma semaine mais je suis déçu du run. Je pensais arriver à monter en pression comme je l’ai souvent fait mais je n’ai pas réussi à délivrer tout ce que je sais faire au moment le plus important du weekend. Je n’ai pas réussi à mettre tout bout à bout et je suis passé à côté même si je sais que ma vitesse était bonne. J’ai vraiment pensé que je pouvais gagner ».

Sa stratégie de course ? Gagner du temps sur le haut de la piste pour limiter la casse sur le bas. L’inverse s’est réalisé : « Je me prends deux secondes sur le deuxième temps intermédiaire par Charlie (Hatton, le nouveau Champion du Monde) et j’en reprends un peu à la fin. Mon ami Renaud s’était positionné juste avant la grande relance sur le bas du parcours pour m’encourager, il m’avait aussi dit qu’il me crierait « vert » ou « rouge » selon mon temps, si j’étais en avance ou pas. Il m’a donc crié « rouge », après je ne savais pas de combien alors j’ai vraiment tout donné, j’ai repris une seconde mais cela n’a pas suffi ».

Loïc Bruni lors de son run final sous la pluie battante écossaise © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Super Bruni termine 4e à +1.489. Il repart les mains vides : « C’est vrai, je n’ai rien pour me consoler, même pas une médaille. Mais pour être totalement honnête, c’était le titre ou rien pour moi. J’avais d’ailleurs écrit à Amaury Pierron car c’est un peu le « King » ici (absent pour cause de blessure et vainqueur des trois dernières éditions ndlr) et je lui ai demandé quel était son secret sur ce tracé et s’il pouvait me donner deux ou trois conseils. Le seul qu’il m’ait donné c’est de m’acheter un Commencal » raconte-t-il en rigolant.

Charlie Hatton a donc endossé à Fort William le maillot arc-en-ciel alors qu’il n’avait jusque-là jamais terminé sur un podium en Coupe du Monde. Loïc commente : « Il a tout simplement été très fort, et il a réussi à rouler cette piste aussi vite que sur le sec. Son run était beau et pour l’histoire, c’est sympa de voir quelqu’un gagner qui n’était pas favori. Loris (Vergier, 6e) ou Andreas (Kolb, 2e) avaient comme moi la possibilité de gagner mais on a tous manqué de finitions dans les moments qui comptent le plus. Je sais que je laisse mon maillot à quelqu’un de cool et qui va bien le porter ». Fair-Play. Comme toujours.

Loïc Bruni félicitant le nouveau Champion du Monde, Charlie Hatton © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Pour rappel, Loïc n’avait jamais terminé à une meilleure place que 5e à Fort William, c’était en 2018. Arriver à jouer la gagne sur cette piste si spéciale en dit long sur le travail effectué et sur sa forme du moment : « Je reste évidemment sur ma faim mais je sais qu’il reste encore des courses à faire. On a tout ce qu’il faut, l’équipe est au top, je n’ai juste pas encore réussi à le montrer cette année ».

Un gros bloc arrive avec trois étapes de Coupes du Monde à la suite (Vallnord le 26 juillet, Loudenvielle le 2 septembre et Les Gets le 9 septembre) et quelque chose nous dit que le pilote Specialized Gravity n’attendra pas la toute fin de saison avant d’ouvrir le compteur à victoires…

Myriam Nicole, toujours en convalescence

La double Championne du Monde Myriam Nicole doit encore patienter avant de remonter sur un vélo de descente. Victime d’une commotion cérébrale en février dernier, « Pompon » mène une lutte acharnée contre cet état qui l’empêche d’être et de s’entraîner comme elle le souhaite. Après avoir manqué le début de saison, elle a donc également dû renoncer à s'aligner sur ces mondiaux : « Je continue mon travail, c’est long mais je dois être patiente. J’en apprends toujours et encore et nous arrivons de mieux en mieux à cibler mes entraînements avec les spécialistes et coachs qui me suivent. Je suis remontée sur un VTT il y a deux semaines mais je suis encore sensible aux vibrations. Je sais que c’est une question de temps. Je ne lâche rien, je vois et ressens mes progrès jour après jour. Cette lutte constante n’est pas facile mais chaque petite victoire me permet de continuer à m’accrocher ».

Myriam Nicole mène certainement le plus gros combat jamais connu jusque-là. Une chose est certaine, la victoire n’en sera que plus belle.