Loïc Bruni : « Ne pas se reposer sur ses lauriers »

Après avoir terminé 6e de la manche de qualification de l’étape autrichienne, Loïc a rapidement su corriger certains éléments pour se classer 1er de la demi-finale : « La piste avait vraiment bien séché pour cette manche et je me suis régalé. Il y a eu un orage de malade le soir même, il a plu 3h et on a même galéré pour manger car la cuisine de l’hôtel ne marchait plus. J’aime les conditions sèches et de voir que cela restera boueux m’a mis le doute. Je n’étais plus sûr de pouvoir faire un beau run sans faute ou sans tomber car je m’étais pris 3’’ par Oysin O-Callaghan (vainqueur de la manche de qualification) dans ce bois justement ».