Loïc Bruni, au sommet de la descente

À cette époque, le petit Loïc est encore loin d’imaginer l’avenir qui l’attend. « J’aimais juste prendre mon vélo et rouler quand je pouvais. Le VTT n’était pas aussi développé qu’aujourd’hui et je ne me focalisais pas sur une seule discipline. Entre autres parce qu'il n’y avait pas encore de courses adaptées aux enfants en DH. Les seules que l’on pouvait faire étaient en cross-country mais c’était trop physique et je n’aimais pas trop ça. J’ai donc pensé faire autre chose. »

À cette époque, le petit Loïc est encore loin d’imaginer l’avenir qui l’attend. « J’aimais juste prendre mon vélo et rouler quand je pouvais. Le VTT n’était pas aussi développé qu’aujourd’hui et je ne me focalisais pas sur une seule discipline. Entre autres parce qu'il n’y avait pas encore de courses adaptées aux enfants en DH. Les seules que l’on pouvait faire étaient en cross-country mais c’était trop physique et je n’aimais pas trop ça. J’ai donc pensé faire autre chose. »

À cette époque, le petit Loïc est encore loin d’imaginer l’avenir qui l’attend. « J’aimais juste prendre mon vélo et rouler quand je pouvais. Le VTT n’était pas aussi développé qu’aujourd’hui et je ne me focalisais pas sur une seule discipline. Entre autres parce qu'il n’y avait pas encore de courses adaptées aux enfants en DH. Les seules que l’on pouvait faire étaient en cross-country mais c’était trop physique et je n’aimais pas trop ça. J’ai donc pensé faire autre chose. »

« Au-delà des sensations et de la vitesse, j’adorais tout ce qui entourait cette discipline, et surtout le shape. Nettoyer les sentiers, faire des passages, créer des sauts… Dans les Alpes-Maritimes, il n’y a pas beaucoup de pistes adaptées à la descente, ce ne sont que des sentiers un peu pourris, on devait donc souvent tout faire nous-mêmes. Mais c’est aussi ce qui nous a forcés à bien rouler et sur tous les types de terrains. » Loïc Bruni vit alors une « jeunesse normale », qu’il partage entre le bike, les cours et ses amis.

« Au-delà des sensations et de la vitesse, j’adorais tout ce qui entourait cette discipline, et surtout le shape. Nettoyer les sentiers, faire des passages, créer des sauts… Dans les Alpes-Maritimes, il n’y a pas beaucoup de pistes adaptées à la descente, ce ne sont que des sentiers un peu pourris, on devait donc souvent tout faire nous-mêmes. Mais c’est aussi ce qui nous a forcés à bien rouler et sur tous les types de terrains. » Loïc Bruni vit alors une « jeunesse normale », qu’il partage entre le bike, les cours et ses amis.

« Au-delà des sensations et de la vitesse, j’adorais tout ce qui entourait cette discipline, et surtout le shape. Nettoyer les sentiers, faire des passages, créer des sauts… Dans les Alpes-Maritimes, il n’y a pas beaucoup de pistes adaptées à la descente, ce ne sont que des sentiers un peu pourris, on devait donc souvent tout faire nous-mêmes. Mais c’est aussi ce qui nous a forcés à bien rouler et sur tous les types de terrains. » Loïc Bruni vit alors une « jeunesse normale », qu’il partage entre le bike, les cours et ses amis.