Je connais les gens du bikepark depuis plusieurs années et j’avais envie de travailler avec Nico Vink depuis longtemps. Pour moi, c’est l’un des builders les plus stylés qui existent. On a monté ce projet parce que dans la région, il n’y avait pas grand-chose pour rouler en mode « World Cup ». Pour que ça me serve et que ça profite aux gens du coin, on s’est dit qu’on allait donc se lancer. L’objectif, c’était aussi de rendre à la communauté avec qui je roule depuis de nombreuses années. On a donc mutualisé mes idées, celles de Nico et celles de son crew et c’était parti. Le résultat est vraiment cool. J’ai reçu plein de messages de remerciement de gens que je connais… et même d’autres que je ne connais pas. Ils étaient très heureux parce que des pistes comme celle-là n'existent pas vraiment en Catalogne.