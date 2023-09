Loïc Bruni : « J’ai été solide sur ces trois dernières semaines »

, Loïc Bruni n’avait qu’une seule chose en tête : rebondir. Second en 2022 en terres catalanes, le pilote Specialized partait avec qu’un seul mot en tête : victoire. Il raconte : « L’Andorre est une place qui compte pour moi, déjà parce que j’y habite et que j’y ai beaucoup d’amis mais aussi parce que c’est ici que j’ai gagné mon premier Championnat du Monde en 2015. A chaque fois que je vais là-bas, ça me plait et j’avais hâte d’y rouler après le break de la saison ».

Cette destination phare du circuit de Coupe du Monde a pourtant fait parler d’elle l’an passé en changeant son tracé mythique : « C’est sûr que la piste d’avant était pour moi l’une des plus belles. Elle était complète : physique, technique, il y avait du raide, du plat etc. Maintenant, le tracé n’est plus sur le même versant de montagne et tout est moins simple car les stands ne sont plus juste à côté et on peut rapidement perdre du temps en logistique. Maintenant pour parler uniquement du tracé, je sais que beaucoup ne l’aime pas mais moi je la trouve à l’image du sport qui évolue : elle est très rapide, il y a des sauts, des virages à fond, des parties sinueuses entre les arbres et tout est un peu dangereux. C’est le genre de piste où la limite c’est toi, car le terrain tient. Tu peux toujours en mettre plus alors qu’une piste comme les Gets a moins d’assistance pour mettre du gaz et tout est plus fuyant ».