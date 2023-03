Loïc Bruni, patron du Crankworx Rotorua

Loïc Bruni Loïc Bruni s’est rapidement imposé comme l’un des patrons du VTT descente international. Avec cinq titres de champion du monde, il est le second athlète le plus titré de la discipline.

de l’histoire en s’imposant avec deux secondes et demi d’avance sur Eliot Jackson et Sam Blenskinsop.

Le week-end dernier, le quintuple champion du monde a donc remis ça en Nouvelle-Zélande. Une terre kiwi gorgée d’eau (après deux jours de pluie) et saturée d’ornières assassines. Ce qui n’a donc pas empêché notre taulier de l’UCI de décrocher la timbale avec 0,344 seconde d’avance sur le Suédois Oliver Zwar et l’Américain Neko Mulally à l’issue d’un week-end de ride sauvage.

Le week-end dernier, le quintuple champion du monde a donc remis ça en Nouvelle-Zélande. Une terre kiwi gorgée d’eau (après deux jours de pluie) et saturée d’ornières assassines. Ce qui n’a donc pas empêché notre taulier de l’UCI de décrocher la timbale avec 0,344 seconde d’avance sur le Suédois Oliver Zwar et l’Américain Neko Mulally à l’issue d’un week-end de ride sauvage.

Le week-end dernier, le quintuple champion du monde a donc remis ça en Nouvelle-Zélande. Une terre kiwi gorgée d’eau (après deux jours de pluie) et saturée d’ornières assassines. Ce qui n’a donc pas empêché notre taulier de l’UCI de décrocher la timbale avec 0,344 seconde d’avance sur le Suédois Oliver Zwar et l’Américain Neko Mulally à l’issue d’un week-end de ride sauvage.

Plus de Loïc Bruni et de Crankworx