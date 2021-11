Retour sur la saison de Loïc Bruni

Loïc Bruni a rejoint l'élite de la DH en 2011. Aujourd'hui âgé de 27 ans, le descendeur français a vécu tout ce qu'il était possible de vivre en VTT . Le quadruple champion du monde compte sept victoires en Coupe du monde à son actif, 31 places dans le top 5 et un titre au classement général de la Coupe du monde 2019. Bref, on peut dire que le Niçois sait comment réaliser une bonne saison.

Pourtant, à l'aube la Coupe du monde de VTT Descente Mercedes-Benz UCI de 2021, Bruni était bien loin d'avoir reçu une préparation optimale pour attaquer la saison correctement. Blessé dès le début de son entraînement pour la saison, il contractait ensuite le Covid-19, avant de se blesser à nouveau, au talon cette fois, le contraignant à une nouvelle pause forcée.

En arrivant à Leogang, en Autriche , pour la première manche de la saison, Loïc Bruni ne pouvait pas espérer beaucoup mieux qu'une 10ème place, lui qui était encore perturbé par son problème au talon.

Pour Loïc Bruni, rien n'est impossible © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Et s'il a connu d'autres montagnes russes pendant le reste de la saison, le Français est parvenu à gérer les hauts et les bas pour finir la saison avec un deuxième titre de champion du monde au classement général. Voici les courses les plus marquantes de sa saison 2021.

01 Des hauts et des bas aux Gets

Avec ses problèmes de santé et ses blessures en début de saison, décrocher une 10ème place à Leogang était loin d'être un mauvais résultat pour Loïc Bruni. Bien au contraire. Mais le Français était un peu plus attendu au tournant lors de la Coupe du monde disputée à domicile, aux Gets. En 2019, il l'avait terminée à la deuxième place, derrière son compatriote Amaury Pierron. Bruni a gagné, remportant le maximum de points en Coupe du monde.

Les Gets : descente sous la pluie

Ce jour-là, toutes les conditions sont réunies pour que Loïc Bruni s'empare de la victoire devant une foule de fans en folie. Toutes, sauf une météo capricieuse venue gâcher la fête (le parcours était presque impraticable) et faire franchir la ligne d'arrivée à Loïc Bruni avec le 50ème meilleur temps. Une déception de plus dans ce début de saison difficile pour le champion du monde, qui lui aura laissé des séquelles sur le plan mental, comme il l'avouera un peu plus tard.

02 Maribor : un nouveau départ

À l'approche de Maribor, en août, Bruni n'a plus de problèmes liés à sa blessure au talon. Il a, en effet, décidé de se faire suivre psychologiquement, réalisant que ses problèmes ont fait des ravages et ne lui permettaient pas se donner au maximum.

Retour sur Maribor 2021

03 Vaincre les blessures à Lenzerheide

On aurait pu pardonner à Loïc Bruni de croire que ce n'était vraiment pas son année quand il s'est attaqué à la quatrième manche de la Coupe du monde, à Lenzerheide. Le week-end précédent, aux Championnats du monde de Val di Sole, il avait chuté deux fois, à tel point qu'il était incapable de bouger l'une de ses jambes le lundi matin suivant.

Dans ce contexte, les qualifications (que Loïc Bruni a terminé à la quatrième place) et les finales de Lenzerheide ont été remarquables. Et si Loris Vergier a réussi à devancer Bruni de deux dixièmes de seconde pour s'emparer de la victoire, cette deuxième place avait bel et bien un goût de victoire pour lui.

Retour sur Lenzerheide 2021

04 Le retour de Super Bruni à Snowshoe

Deux semaines après Lenzerheide, Bruni arrive aux États-Unis pour une étape de la Coupe du monde qui accueillera les deux dernières manches (les cinquième et sixième) de la saison 2021. Le titre de champion du monde est un rêve un peu lointain qui n'est pas vraiment dans sa ligne de mire. Un autre Français, Thibaut Dapréla, réalise une saison mémorable et devance largement Loris Vergier, deuxième, et Loïc Bruni, troisième.

Retour sur Snowshoe 2021

Mais ses deux compatriotes français terminent tous les deux en dehors du top 20. La pression est alors sur Bruni qui parvient à battre le temps de Vergier de 0,5 seconde. S'il ne remporte pas la victoire,(le Britannique Reece Wilson parvient à le détrôner sur la plus haute marche du podium), Loïc Bruni est désormais dans la course au titre général, une position qui était inimaginable après les deux premières courses de la saison.

05 Une fin de la saison rêvée

Avant cette deuxième et dernière course à Snowshoe, Bruni est toujours derrière Vergier et Dapréla dans la lutte pour le titre. Dapréla a 125 points d'avance sur lui, et Vergier en a 46. Mais Dapréla chute pendant les qualifications. Tout se joue entre Loris Vergier, qui n'a qu'à terminer devant pour remporter le titre, et Loïc Buni, qui doit de son côté gagner et espérer que Vergier termine troisième ou moins.

Le run vainqueur de Loïc Bruni sur la deuxième épreuve de Snowshoe

Puisque Bruni est le dernier à l'élancer, il connaît déjà la performance de con compatriote : une course désastreuse qui le classe en dehors du top 50 à ce moment-là. S'il ne fait pas d'erreurs, Bruni peut gagner le classement général. Et c'est exactement ce qu'il fait. Toujours aussi professionnel, Bruni s'engage à fond, réalisant le meilleur temps pour remporter la victoire, sa première de la saison. Après une saison loin d'être idéale et peut-être la plus difficile qu'il ait connu, Loïc Bruni remporte le titre général de la Coupe du monde pour la deuxième fois.

