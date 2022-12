Red Bull Solo Q : ces champions de LoL qui font de toi un pianiste

Le truc, c’est que tous les champions ne sont pas égaux selon ce critère spécifique. Certains nécessitent moins d’actions de leur utilisateur, et brillent plus par le cerveau de ce dernier que par ses doigts. À l’opposé, il y a ceux qui vous ferait aimer être une arachnide, et profiter de 8 membres afin de soulager votre cerveau une fois dans la Faille de l’invocateur. Focus sur ces champions qui te font jouer les plus belles symphonies de Beethoven.

Le truc, c’est que tous les champions ne sont pas égaux selon ce critère spécifique. Certains nécessitent moins d’actions de leur utilisateur, et brillent plus par le cerveau de ce dernier que par ses doigts. À l’opposé, il y a ceux qui vous ferait aimer être une arachnide, et profiter de 8 membres afin de soulager votre cerveau une fois dans la Faille de l’invocateur. Focus sur ces champions qui te font jouer les plus belles symphonies de Beethoven.

Le truc, c’est que tous les champions ne sont pas égaux selon ce critère spécifique. Certains nécessitent moins d’actions de leur utilisateur, et brillent plus par le cerveau de ce dernier que par ses doigts. À l’opposé, il y a ceux qui vous ferait aimer être une arachnide, et profiter de 8 membres afin de soulager votre cerveau une fois dans la Faille de l’invocateur. Focus sur ces champions qui te font jouer les plus belles symphonies de Beethoven.