Quand Brook McDonald se souvient de Stevie Smith

En 2010, nous avons eu de bons moments. Nous avons fait beaucoup de fêtes. Nous aimions travailler dur et nous amuser. Mon meilleur souvenir, c'est lorsque je me suis rendu au Canada pour tourner avec lui le film unReal, d'Anthill Films. J'ai pris l'avion, on est allés directement à Whistler et dans un bar. C'était la veille du jour où nous entamions 10 jours de tournage consécutifs. On s'est réveillés tard, des gens nous appelaient pour nous dire que nous devions déjà être sur la route. Je ne me souvenais pas de grand-chose de la nuit et on devait conduire quatre ou cinq heures pour aller tourner. C'était tout à fait la personnalité de Stevie : il descendait de l'avion, se lançait directement dans une grande soirée, puis dans dix jours de tournage. Nous avons vécu bons moments.