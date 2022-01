entre très jeune dans le

via la danse. Vers 11-12 ans, elle se met à écrire des petits textes, des poèmes et développe un amour des mots. Puis c’est sa grande sœur, de six ans son aînée, qui l’initie au rap puisqu’elle en écoute toute la journée. Un jour, sur un instru trouvé sur YouTube, Lora part en impro et clashe sa sœur, pour rigoler. Mais celle-ci est frappée par son talent et la motive à se lancer : « J’ai commencé à freestyler dans ma voiture et à poster les vidéos sur Facebook. Je voyais que les gens kiffaient, je me suis chauffée ! ». Grâce à ses vidéos, Lora décroche des premiers contacts dans la musique à Paris et se fait accompagner par une première équipe pendant trois ans et demi.