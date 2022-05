Lost Ark : le guide du patch “La destruction pour seul destin”

. Une sous-classe de la classe Guerrier, tranquillement rangée dans la case DPS, qui brandit un énorme (et encore on est gentil) marteau comme arme. Ce guerrier lent mais puissant est capable d'infliger des torgnoles dévastatrices, et pas que, puisque monsieur est aussi un maître dans la gestion de la gravité.

Le truc bien avec notre nouvel ami, c’est qu’il vous permet - à chaque fois que vous consommez une orbe pour attaquer - de charger une jauge d’Hypergravité. Lorsque celle-ci est pleine, vous pouvez alors déclencher le mode Hypergravité qui n’est autre que sa compétence d’identité. Ses effets ? L’apparition d’une zone dans laquelle “la vitesse de déplacement et d’attaque des ennemis à portée est réduite”, qui vous fait gagner “des boucliers et une immunité contre les affaiblissements, les renversements, et les poussées, ainsi que contre les autres effets négatifs subis”.

