L’essentiel pour rouler sur le PvP de Lost Ark

Mais ce dernier n’est que le premier et le plus faible des Cc possibles. Les Cc (ou staggers) de niveau 2 vous font tomber au sol. Alors que ceux de niveau 3 vous infligent carrément un changement d’état (Gel, Paralysie complète etc.). Evidemment, plus le Cc encaissé est puissant, plus vous restez à la merci de vos ennemis longtemps.