et médaillé d'or aux

C'est un projet comme on en voit rarement dans le monde du motocross.

Dans ce film, le pilote allemand fait du port de Duisburg (Allemagne) son nouveau terrain de jeu où conteneurs, grues, et chariots élévateurs deviennent des obstacles sur lequel il réalise des tricks encore jamais vus. Parmi eux : un saut d'une péniche à l'autre sur le Rhin ou encore une chute depuis l'intérieur d'un conteneur dans la cale d'une péniche, entre autres.

Dans ce film, le pilote allemand fait du port de Duisburg (Allemagne) son nouveau terrain de jeu où conteneurs, grues, et chariots élévateurs deviennent des obstacles sur lequel il réalise des tricks encore jamais vus. Parmi eux : un saut d'une péniche à l'autre sur le Rhin ou encore une chute depuis l'intérieur d'un conteneur dans la cale d'une péniche, entre autres.

Dans ce film, le pilote allemand fait du port de Duisburg (Allemagne) son nouveau terrain de jeu où conteneurs, grues, et chariots élévateurs deviennent des obstacles sur lequel il réalise des tricks encore jamais vus. Parmi eux : un saut d'une péniche à l'autre sur le Rhin ou encore une chute depuis l'intérieur d'un conteneur dans la cale d'une péniche, entre autres.