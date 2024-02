LucasParleF1 et l’Enduropale du Touquet : « les gars sont des gladiateurs »

LucasParleF1: Alors moi c’est LucasParleF1, je suis créateur de contenus spécialisé F1 mais surtout sports autos. Auto-moto maintenant d’ailleurs (rires). Je suis fan de F1 et de sports auto depuis toujours. Pendant le covid, je me suis lancé dans la création de contenus, comme un hobby. Je bossais chez Eurosport à l’époque. J’ai commencé à faire des vidéos sur la F1, et ça a plutôt bien fonctionné donc je me suis mis à faire ça à temps plein. Les années ont passé, j’ai eu envie d’ouvrir un peu mon contenu sur le sport auto de manière générale, et je suis parti sur le Dakar cette année pour faire un petit documentaire sur Mathieu Baumel et mettre en avant le job de copilote (on peut retrouver la vidéo sur sa chaîne YouTube, ndlr). Et de fil en aiguille je me suis un peu plus intéressé à toutes les catégories qu’il peut y avoir sur le Dakar, j’ai vu des trucs que je n’aurais jamais imaginé, il y a vraiment eu un avant et un après (Dakar 2022) pour moi. Et donc là, je vais commenter l’Enduropale du Touquet avec Red Bull.