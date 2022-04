Luke Aikins, l’homme qui veut sauter d’un avion et atterrir dans un autre

Aikins fait partie de la 3e génération de skydivers et pilotes de sa famille. Son grand-père, Lenny Aikins, a lancé un club de skydive. Son père, Lance Aikins, est l’homme qui a appris à voler à Luke et Andy Farrington. Les deux as ont obtenu leur licence de pilote à 16 ans en même temps que leur permis de conduire. Luke est en fait devenu accroc au skydive dès sa naissance ou presque. À 3 mois, on le voit déjà en photo au milieu du centre de skydive familial.

“J’étais le genre de gamin qui fabriquait de gros tremplins pour mon vélo. À chaque fois, je construisais des modules un peu plus gros. Je m’arrêtais lorsque quelqu’un se blessait. Je suis un compétiteur. J’ai envie de me battre pour la première place et repousser les limites.”

Pour ceux qui n’ont jamais expérimenté la chute libre, voici comment l’Américain décrit les moments qu’il préfère dans cette discipline: “Vous êtes sur le point de vous lancer, mais vos pieds touchent encore le quai et vous savez que vous ne pouvez plus revenir. Pour moi, c’est le meilleur moment. La marche arrière est impossible, mais vous n’avez pas encore sauté. Une fois que vous avez plongé, vous avez l’impression de flotter sur un nuage. En fait, le vol est un moment plutôt calme. Vous tombez, les mouvements de vos mains et de votre corps vous font changer de direction. C’est un sentiment de liberté absolu.Et puis vient le moment d’ouvrir le parachute. Tout redevient alors très rapide.”

, dont l’objectif est de battre le record du plus haut saut jamais réalisé par un être humain. “J’ai mis en place l’équipement et l’entraînement de Felix. Nous avons travaillé ensemble 3 ans et demi.”

Aikins refuse d’abord l’idée, arguant du fait qu’un certain Gary Connery a déjà réalisé un exploit similaire en wingsuit. Mais l’idée, cette fois-ci, est de sauter de 7620m et de réaliser une vraie chute libre sans parachute. Son atterrissage serait amorti par une sorte de toboggan géant. Aikins commence à réfléchir au concept et rappelle les instigateurs du projet. Plutôt qu’un toboggan, il propose de construire un filet géant pour la réception. Banco. L’idée est validée et le 30 juillet 2016, Luke Aikins réalise sa cascade à Simi Valley, en Californie.

