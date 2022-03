En studio avec MadeInParis

MadeInParis: C’est ma première fois ici et honnêtement, c’est un rêve qui se réalise. J’ai découvert l’existence de cet endroit en 2017, avec la vidéo d’une jam session de folie de Masego et French Kiwi Juice, avec des musiciens incroyables. Le studio m’avait tapé dans l’œil, je me suis dit :”“Moi aussi je veux vivre ce genre d’expériences ! » Je pensais au départ qu’il se trouvait aux États-Unis… Quand j’ai su que c’était en France, ça m’a motivé encore plus ! Par chance, mes équipes et celles du studio se sont connectées et j’ai été invité.

J’ai profité de cette session pour tester de nouvelles choses, je suis parti sur un son pop-rock. Avoir la chance d’être ici, avec du matériel de qualité et dans une atmosphère confortable, ça me stimule et me donne envie d’être à la hauteur des conditions de travail : je ne peux pas proposer un truc banal, il faut que je surprenne, que j’innove. À la manière des artistes qui m’influencent, comme Drake ou PartyNextDoor, et qui emmènent toujours leur public dans des territoires nouveaux.