Monster Hunter Rise : comment vaincre Magnamalo

. Si la version démo était plus que boostée, le monstre en lui-même est relativement… “simple” d’accès. Ses attaques sont en effet assez prévisibles et faciles à contenir, pour peu que vous soyez toujours attentifs et n’essayez pas de bourrer le monstre de coups. Ça n'a aucune chance de marcher dans un Monster Hunter, vous le savez maintenant !

Magnamalo attaque principalement avec ses pattes avant lorsque vous êtes au corps à corps, ce qui ne devrait pas vous poser trop de problème une fois habitués à ses mouvements. A distance, le monstre n’est pas aussi terrifiant : il a bien des projectiles, mais ces derniers sont relativement lents et donc faciles à esquiver. Toute la difficulté du monstre réside dans sa capacité à vous poser ses flammes pourpres assez rapidement, mais aussi sa forme améliorée qui vous fera énormément de dégâts. Fort heureusement, vous pouvez la contrer, ce que nous vous expliquerons quelques lignes plus bas.

Que faut-il donc amener pour l’affronter aisément ? Prenez une arme qui utilise l’élément Eau, puisqu’il s’agit de sa faiblesse. Sélectionnez la meilleure armure pour aller avec votre arme de prédilection, et vous serez tous bons ! Notez que les armes à longue portée peuvent avoir un petit bonus comparativement aux autres, on vous explique ça dans les lignes d’après. Pour ce qui est des objets en eux-mêmes, on vous recommandera de vous équiper de plusieurs déodorants pour contrer ses flammes pourpres. Mais c’est surtout votre dash Filoptère qui s’avérera particulièrement efficace.

