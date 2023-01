Magnus Midtbø : "Pour moi, le sport est un divertissement"

La discipline qui consiste à grimper le plus rapidement possible une voie multiple existe depuis longtemps. Cela fait partie de l'histoire de l'escalade. Et être capable de se déplacer rapidement sur un mur peut parfois sauver des vies. Les équipes de secours dans les Alpes travaillent de cette façon. Il leur faut atteindre les personnes en détresse le plus rapidement possible. Quand Alberto Ginés, Luka Potočar, Domen Škofic et Jernej Kruder se sont affrontés lors de la finale, j'imaginais d'ailleurs deux équipes de secours, c'est ce qui m'est venu à l'esprit.

