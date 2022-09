Je ne sais pas si c’est la pire mais j’ai en tête une session qui m’a marqué. C’était il y a des années, j’étais encore mineur. J’ai voulu aller capter une meuf vers Angoulême. Dj Lo était dans la zone, on se connaissait déjà, et je lui ai demandé de m’héberger. En arrivant chez lui, il m’a invité à aller dans son home studio aménagé dans la cave. On a fumé un peu… un peu beaucoup même, pour le mineur que j’étais. Je me suis cassé le crâne. À un moment, je suis monté chercher à boire à l’étage et j’ai dû m’allonger quelques instants dans un canapé tellement j’avais mal à la tête. Et bien sûr je me suis endormi ! Je ne suis jamais redescendu au studio, j’étais KO (rires). Le lendemain, je suis reparti, je n’avais même pas capté la meuf et je n’avais sorti aucun son ! Je me suis vraiment dit que j’avais niqué ma seule opportunité de me connecter avec les mecs avec lesquels j’avais envie de travailler. Les erreurs de jeunesse !