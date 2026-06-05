Tout comprendre des Majors de Counter-Strike

Parmi les plus grandes compétitions esport du monde, les Majors de Counter-Strike se trouvent en haut de l’échelle. Depuis plus de 12 ans, ces tournois rythment l’année des joueurs et des structures. Avec les IEM Cologne ce mois-ci et le retour de Natus Vincere derrière les claviers, c’est l’occasion de tout savoir sur les Majors.

01 Qu'est-ce qu'un Major dans Counter-Strike ?

ZywOo a fait un premier major réussi © hltv.org

Si on devait comparer, un Major correspondrait à une Coupe du monde de football ou à un Grand Chelem au tennis. Sur une saison de Counter-Strike, c’est l’événement à ne pas manquer.

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Si vous avez déjà regardé un streamer comme Kameto ou un match sur Counter-Strike, vous avez sûrement déjà vu des armes avec des stickers tout brillants. Eh bien, seuls les participants à un Major peuvent avoir leur autocollant signature dans le jeu.

L’équipe qui gagne un Major entre dans l’histoire du jeu et repart avec 500 000 des 1 250 000 dollars de cash prize.

02 L’histoire des Majors, les tournois les plus prestigieux

B1ad3 encourage ses joueurs © Red Bull Content Pool

Le 16 septembre 2013, Valve (le studio développeur du jeu) annonce l'arrivée des Majors officiels sur Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Le budget initial de 250 000 dollars est partiellement financé par la communauté via la mise à jour "Arms Deal", qui introduit les premiers skins dans CS:GO. Le premier tournoi a eu lieu à la DreamHack Winter 2013 en Suède, réunissant les 16 meilleures équipes du monde.

C'est Valve qui fixe les règles, décide du nombre d'équipes, valide les organisateurs et peut bannir des joueurs. Sans le soutien de Valve, un tournoi ne peut pas être reconnu comme un Major — même avec une dotation record.

En 2016, l'éditeur double la dotation à 1 000 000 de dollars et réduit le calendrier à deux Majors par an. En 2025, la dotation atteint 1 250 000 dollars avec 32 équipes participantes.

Depuis la sortie de Counter-Strike 2 ( CS2 ) en septembre 2023, tous les Majors sont joués sur cette nouvelle version du jeu. Le BLAST Paris Major 2023 a été le dernier Major joué sur CS:GO, avant la transition vers CS2 au PGL Major Copenhagen 2024.

Au fil des années, les Majors Counter-Strike sont devenus des événements culturels majeurs dans l'esport mondial. Le PGL Major Stockholm 2021 a atteint 2,75 millions de spectateurs simultanés lors de la grande finale — un record absolu pour la licence à l'époque. Les arènes accueillent des milliers de fans en présentiel : la Lanxess Arena de Cologne, surnommée "la Cathédrale du Counter-Strike", peut elle accueillir jusqu'à 18 000 personnes.

Ces chiffres placent les Majors CS2 parmi les événements esport les plus suivis au monde, aux côtés des Worlds de League of Legends et de The International de Dota 2.

03 Palmarès des Majors

Dans l'histoire de Counter-Strike, des équipes comme Natus Vincere ou Astralis se sont imposées comme des références à suivre parmi les meilleures équipes Counter-Strike du monde. Leurs résultats aux Majors n'y sont pas indifférents.

Tournoi Vainqueur Pays de la structure Joueurs DreamHack Winter 2013 fnatic 🇬🇧 Angleterre 🇸🇪 JW 🇸🇪 flusha 🇸🇪 Devilwalk 🇸🇪 schneider 🇸🇪 pronax EMS One Katowice 2014 Virtus.pro 🇷🇺 Russie 🇵🇱 TaZ 🇵🇱 NEO 🇵🇱 pasha 🇵🇱 Snax 🇵🇱 byali ESL One Cologne 2014 Ninjas in Pyjamas 🇸🇪 Suède 🇸🇪 friberg 🇸🇪 f0rest 🇸🇪 Xizt 🇸🇪 Fifflaren 🇸🇪 GeT_RiGhT DreamHack Winter 2014 Team-LDLC 🇫🇷 France 🇫🇷 Happy 🇫🇷 NBK 🇫🇷 SmithZz 🇫🇷 shox 🇫🇷 kioShiMa ESL One Katowice 2015 fnatic 🇬🇧 Angleterre 🇸🇪 JW 🇸🇪 flusha 🇸🇪 pronax 🇸🇪 olofmeister 🇸🇪 KRIMZ ESL One Cologne 2015 fnatic 🇬🇧 Angleterre 🇸🇪 JW 🇸🇪 flusha 🇸🇪 pronax 🇸🇪 olofmeister 🇸🇪 KRIMZ DreamHack Cluj-Napoca 2015 EnvyUs 🇺🇸 États-Unis 🇫🇷 Happy 🇫🇷 NBK 🇫🇷 apEX 🇫🇷 kennyS 🇫🇷 kioShiMa MLG Columbus 2016 Luminosity Gaming 🇺🇸 États-Unis 🇧🇷 Fallen 🇧🇷 fer 🇧🇷 coldzera 🇧🇷 fnx 🇧🇷 TACO ESL One Cologne 2016 Luminosity Gaming 🇺🇸 États-Unis 🇧🇷 Fallen 🇧🇷 fer 🇧🇷 coldzera 🇧🇷 fnx 🇧🇷 TACO ELEAGUE Major Atlanta 2017 Astralis 🇩🇰 Danemark 🇩🇰 gla1ve 🇩🇰 dupreeh 🇩🇰 device 🇩🇰 Xyp9x 🇩🇰 Kjaerbye PGL Major Krakow 2017 Gambit Gaming 🇰🇿 Kazakhstan 🇰🇿 AdreN 🇰🇿 mou 🇰🇿Hobbit 🇺🇦 Zeus 🇷🇺 Dosia ELEAGUE Major Boston 2018 Cloud9 🇺🇸 États-Unis 🇺🇸 autimatic 🇺🇸 Skadoodle 🇺🇸 tarik 🇺🇸 Stewie2K 🇺🇸 RUSH FACEIT London Major 2018 Astralis 🇩🇰 Danemark 🇩🇰 gla1ve 🇩🇰 dupreeh 🇩🇰 device 🇩🇰 Xyp9x 🇩🇰 Magisk IEM Katowice 2019 Astralis 🇩🇰 Danemark 🇩🇰 gla1ve 🇩🇰 dupreeh 🇩🇰 device 🇩🇰 Xyp9x 🇩🇰 Magisk StarLadder Major Berlin 2019 Astralis 🇩🇰 Danemark 🇩🇰 gla1ve 🇩🇰 dupreeh 🇩🇰 device 🇩🇰 Xyp9x 🇩🇰 Magisk PGL Major Stockholm 2021 Natus Vincere 🇺🇦 Ukraine 🇺🇦 s1mple 🇺🇦 b1t 🇷🇺 Perfecto 🇷🇺 Boombl4 🇷🇺 electronic PGL Major Antwerp 2022 FaZe Clan 🇺🇸 États-Unis 🇳🇴 rain 🇩🇰 karrigan 🇨🇦 Twistzz 🇱🇻 broky 🇪🇪 ropz IEM Rio Major 2022 Outsiders 🇷🇺 Russie 🇷🇺 fame 🇷🇺 Jame 🇷🇺 FL1T 🇷🇺 n0rb3r7 🇰🇿 Qikert BLAST Paris Major 2023 Team Vitality 🇫🇷 France 🇫🇷 apEX 🇫🇷 ZywOo 🇮🇱 Spinx 🇩🇰 Magisk 🇩🇰 dupreeh PGL Major Copenhagen 2024 Natus Vincere 🇺🇦 Ukraine 🇫🇮 Aleksib 🇷🇴 iM 🇱🇹 jL 🇺🇦 w0nderful 🇺🇦 b1t Perfect World Shanghai Major 2024 Team Spirit 🇷🇺 Russie 🇷🇺 chopper 🇷🇺 donk 🇷🇺 magixx 🇷🇺 sh1ro 🇺🇦 zont1x BLAST Austin Major 2025 Team Vitality 🇫🇷 France 🇫🇷 apEX 🇫🇷 ZywOo 🇪🇪 ropz 🇮🇱 flameZ 🇬🇧 mezii StarLadder Budapest Major 2025 Team Vitality 🇫🇷 France 🇫🇷 apEX 🇫🇷 ZywOo 🇪🇪 ropz 🇮🇱 flameZ 🇬🇧 mezii

Les moments qui ont marqué l'histoire des Majors

NaVi sans perdre une carte — Stockholm 2021 : Natus Vincere remporte le Major de Stockholm 2021 en ne perdant pas une seule carte de tout le tournoi — une première absolue dans l'histoire des Majors CS:GO. s1mple, élu MVP, livre l'une des performances les plus abouties de l'histoire du jeu compétitif.

Le comeback de Cloud9 — Boston 2018 : Menés 11-15 sur la carte décisive, les Américains de Cloud9 réalisent un comeback en overtime face à FaZe Clan devant leur public. Premier Major nord-américain de l'histoire — dans une salle acquise à leur cause.

Gambit, l'outsider de Cracovie — Krakow 2017 : Classés 15e mondialement avant le tournoi, les Kazakhs de Gambit battent les meilleures équipes du monde une à une sous la direction de Zeus — ancien capitaine de NaVi — pour s'offrir le titre. Considéré comme le plus grand exploit de l'histoire des Majors CS:GO.

donk, 17 ans et déjà dans l'histoire — Shanghai 2024 : À 17 ans et 324 jours, le prodige russe de Team Spirit devient le plus jeune joueur à remporter un Major et à être nommé MVP. Son niveau de jeu absolu tout au long du tournoi relance le débat sur les plus grands joueurs de tous les temps.

ZywOo, le seul triple MVP de l'histoire : Le Français Mathieu "ZywOo" Herbaut de Team Vitality est le seul joueur de l'histoire à avoir été élu MVP de Major à trois reprises. Un record absolu qui conforte sa place dans le débat pour le titre de meilleur joueur de tous les temps.

Astralis, la domination absolue — 2018-2019 : Quatre Majors consécutifs, trois victoires d'affilée. Un niveau de jeu collectif sans précédent qui leur vaut d'être comparés aux meilleures dynasties sportives de l'histoire. Aucune autre équipe n'a approché ce record depuis.

Découvrez le deuxième épisode de notre série "Mémoires de CS:GO" :

1 h 36 min Memories of CS:GO - Les dernières années Découvre comment le jeu de tir tactique CS:GO (Counter-Strike : Global Offensive) est devenu un phénomène mondial.

04 Les phases lors d’un Major

b1t tape la pose © Red Bull Content Pool

Un Major Counter-Strike se déroule en 5 étapes :

Les qualifications

Le Stage 1

Le Stage 2

Le Stage 3

Le Playoff Stage

Le format a évolué au fil des ans : les premiers Majors CS:GO réunissaient 16 équipes (2013-2017), avant d'être étendus à 24 équipes (2018-2024), puis à 32 équipes depuis le BLAST Austin Major 2025 — une expansion décidée par Valve pour rendre le circuit encore plus représentatif des meilleures équipes mondiales.

Depuis 2025, le système pour se qualifier à un Major a été complètement remodelé. Adieu les RMR, les tournois qualificatifs par régions, et bienvenue au classement VRS, qui décide des meilleures équipes en fonction de son continent.

Les points sont gagnés ou perdus au fur et à mesure de l’année et des performances en tournoi. Plus une équipe est placée haut dans le classement, plus elle commence la compétition à un stage avancé. Les meilleures équipes démarrent à la troisième étape, juste avant les phases finales.

Les trois premières phases après les qualifications se jouent directement sur place, pour démarrer les deux semaines de compétition. Les stages se jouent sur un système suisse composé de seize équipes. Pour se qualifier à l’étape suivante, il faut trois victoires, sinon c’est retour à l’aéroport.

Les matchs des deux premiers tours de déroulent au meilleur d’une seule carte, puis en bo3 (best of three) à partir du troisième tour, déjà synonyme d’élimination pour les équipes qui ont perdu leurs deux premiers matchs.

Le Playoff Stage est la dernière étape du Major, celle qui se joue en arène devant le public. Quarts de finale, puis demi-finales pour arriver en Grande Finale. Tous les matchs des playoffs se jouent au meilleur des trois cartes (bo3), sauf la Grande Finale — depuis le Budapest Major 2025, elle se joue en bo5 (best-of-five), une décision de Valve pour donner encore plus de poids à ce moment historique.

05 Distribution du prize pool (1 250 000 $)

Placement Gain 1er 500 000 $ 2e 170 000 $ 3e-4e 80 000 $ 5e-8e 45 000 $ 9e-11e 20 000 $ 12e-14e 20 000 $ 15e-16e 20 000 $

Le vainqueur d'un Major repart avec 500 000 $ — soit 40% de la dotation totale. Les équipes éliminées en Stage 1 (avant les playoffs) repartent sans gains.

06

L’organisation d’un Major est très compliquée. Si l’on prends le dernier Major joué, le StarLadder Budapest Major 2025, il y a deux informations à retenir : StarLadder et Budapest.

StarLadder, c’est le nom de l’organisation qui gère tout sur place : vente de billets, ordinateurs, location du stade, et j’en passe. Chacun est en discussion avec Valve pour convaincre l’éditeur de lui attribuer un Major.

Budapest, comme vous l’avez probablement deviné, c’est la ville. C’est l’organisateur qui décide d’où est joué son Major. Évidemment, ce n’est pas si simple. Il faut que ce soit assez grand, afin d’accueillir toutes les personnes liées à l’événement. Dans la plupart des cas, la mairie peut aider financièrement à l’organisation.

Les deux villes les plus iconiques de l’esport Counter-Strike sont Cologne et Katowice. Un temps terres de Major, elles sont passées ces dernières années comme des tournois moins importants. Mais attention, si elles sont iconiques, c’est parce que les gagner reste un objectif pour chaque joueur. En reprenant notre comparaison du début, si les Majors sont une Coupe du monde, gagner les IEM Cologne ou les IEM Katowice, c’est gagner la Ligue des Champions.

L’éditeur du jeu Valve a bien évidemment son mot à dire dans les discussions des organisateurs et des villes. Si ça ne leur convient pas, ils décident arbitrairement de ne pas attribuer la compétition. Pour le dernier Major de Counter-Strike: Global Offensive (avant de passer au nouveau jeu de la licence), BLAST avait choisi Paris en 2023. Le tout annoncé par le Président de la République Emmanuel Macron sur ses réseaux.

07 Le programme des IEM Cologne 2026

Dix ans après, la Lanxess Arena — aussi appelée la Cathédrale de Counter-Strike — redevient un Major pour son édition 2026. Sorti en grand vainqueur du tournoi l’année dernière, Team Vitality est l’équipe à abattre cette année. La structure française cherche à glaner sa quatrième étoile, et égaler Astralis au nombre de Majors gagnés.

Le Major de Cologne introduit une nouveauté : Pour la première fois dans l'histoire des Majors, tous les matchs du Stage 3 se jouent en bo3, y compris les premiers tours. Une décision d'ESL et Valve annoncée en février 2026 pour donner encore plus de poids à cette phase cruciale. Elle se déroulera par ailleurs dans une nouvelle salle : le Palladium de Cologne, devant un public en présentiel — une première pour cette étape du tournoi.

Stage 1

Du 2 au 5 juin 2026

16 équipes commencent au Stage 1, et jouent déjà leur survie dans le tournoi :

BetBoom

GamerLegion

TYLOO

HEROIC

MIBR

B8

NRG

BIG

Team Liquid

M80

Lynn Vision

SINNERS

FlyQuest

Sharks

Gaimin Gladiators

THUNDER dOWNUNDER

Stage 2

Du 6 au 9 juin 2026

Ces 8 équipes entrent au Stage 2 :

Team Spirit

Astralis

G2 Esports

FUT Esports

Monte

9z Team

paiN Gaming

Legacy

Stage 3

Stage 3

Ces 8 équipes entrent directement au Stage 3.

Team Vitality (championne en titre)

Natus Vincere

PARIVISION

Aurora Gaming

Team Falcons

MOUZ

FURIA Esports

The MongolZ

Playoffs

Jeudi 18 juin :

Quart de finale n°1 - 15h45

Quart de finale n°2 - 19h00

Vendredi 19 juin :

Quart de finale n°3 - 15h45

Quart de finale n°4 - 19h00

Samedi 20 juin :

Demi-finale n°1 - 15h45

Demi-finale n°2 - 19h00

Dimanche 21 juin :

Finale - 17h00

FAQ

Quelles cartes sont jouées aux Majors CS2 ?

Les Majors utilisent le pool de cartes actif de CS2, défini et mis à jour par Valve. Pour l'IEM Cologne Major 2026, le pool comprend les 7 cartes suivantes :

Ancient

Anubis

Dust II

Inferno

Mirage

Nuke

Overpass

Ces cartes sont sélectionnées par Valve pour leur équilibre compétitif. Les équipes pratiquent un système de veto (ban/pick) avant chaque match pour choisir sur quelle(s) carte(s) elles vont s'affronter — une dimension stratégique importante, surtout lors des séries en bo3 ou bo5.

Où et quand aura lieu le prochain Major de Counter-Strike ?

Le prochain Major est l'IEM Cologne Major 2026, qui se déroule du 2 au 21 juin 2026 à la Lanxess Arena de Cologne, en Allemagne. C'est le retour du Major dans cette ville iconique, dix ans après le dernier Major joué à Cologne en 2016.

Le calendrier des prochains Majors confirmés par Valve :

Major Dates Lieu PGL Major Singapore 2026 25 nov. – 13 déc. 2026 Kallang, Singapour FiRe Major Buenos Aires 2027 31 mai – 20 juin 2027 Buenos Aires, Argentine CS2 Major Championship Summer 2028 29 mai – 18 juin 2028 À confirmer

Après l'IEM Cologne 2026, le circuit se poursuivra avec le PGL Singapore Major 2026 (25 novembre – 13 décembre 2026) — une édition historique qui marquera la première fois qu'un Major Counter-Strike est organisé en Asie du Sud-Est.

Qui a remporté le plus de Majors sur Counter-Strike ?

Astralis détient le record avec 4 titres de Major (Atlanta 2017, London 2018, Katowice 2019, Berlin 2019), dont trois consécutifs — un exploit jamais égalé. Team Vitality compte désormais 3 Majors (Paris 2023, Austin 2025, Budapest 2025) et cherche à égaler ce record lors des IEM Cologne 2026. Fnatic compte également 3 titres.

Combien de Majors Counter-Strike ont lieu chaque année ?

Depuis 2016, deux Majors sont organisés par an — un en milieu d'année (été) et un en fin d'année (automne/hiver). Avant 2016, il y avait jusqu'à trois Majors par saison.

C'est quoi les stickers de Major, et pourquoi sont-ils si précieux ?

Depuis le Major de Katowice 2014, chaque équipe participante dispose d'un sticker officiel dans le jeu, et depuis Cologne 2015, chaque joueur a son sticker signature. Ces stickers existent en plusieurs finitions : paper, glitter, holographic, foil et gold — chaque type ayant sa propre rareté et valeur sur le marché.

Les stickers de Major sont uniquement disponibles via des capsules achetables pendant la durée du tournoi (Contenders, Challengers et Legends capsules selon le statut des équipes). À chaque achat de sticker, 50 % des revenus reviennent aux joueurs ou équipes, et 50 % vont à Valve.

Une fois le tournoi terminé, les capsules ne sont plus disponibles à la vente officielle. Cette rareté forcée explique leur valeur croissante avec le temps : un sticker holographique "Titan" de Katowice 2014 a été vendu pour 80 000 $ en 2023 sur le marché secondaire — le trade de sticker le plus cher de l'histoire du jeu. Les souvenir skins (skins de fusil avec les signatures des joueurs distribués pendant les matchs) font également partie des items les plus recherchés : après le Major de Boston 2018, un souvenir skin MVP de Cloud9 s'est vendu 61 000 $.

Qu'est-ce que le système Swiss utilisé dans les Majors ?

Le système Swiss est le format de groupe utilisé à chaque étape des Majors depuis 2017. 16 équipes s'affrontent selon leur bilan victoires/défaites : une équipe avec 2 victoires jouera contre une autre équipe avec 2 victoires. Pour avancer à l'étape suivante, il faut 3 victoires. 3 défaites = élimination. Les matchs sont en bo1 (best-of-one) lors des premiers tours, puis en bo3 à partir du troisième tour.

Peut-on être banni des Majors Counter-Strike ?

Oui. Valve peut bannir des joueurs des Majors pour deux raisons principales :

Un ban VAC (Valve Anti-Cheat) : si un joueur est détecté en train de tricher via le système anti-cheat de Valve, il est définitivement banni des serveurs sécurisés, et donc exclu de tout Major. L'un des cas les plus connus est celui de KQLY, joueur de l'équipe française Titan, banni en 2014 juste avant le Major de DreamHack Winter.

Le match-fixing : Valve peut également exclure des joueurs reconnus coupables de matchs truqués. Le cas le plus célèbre est le scandale iBUYPOWER (2014), où plusieurs joueurs nord-américains ont été bannis à vie des Majors pour avoir intentionnellement perdu un match contre des skins de jeu.

Ces bans sont décidés par Valve et peuvent être permanents, mettant parfois fin à la carrière de joueurs professionnels de haut niveau.

Le spot au Major appartient-il à l'équipe ou aux joueurs ?

C'est l'une des règles les moins connues mais les plus importantes des Majors : chez Valve, le spot au Major appartient aux joueurs, pas à l'organisation.

Si une équipe se qualifie pour un Major mais que ses joueurs partent dans une autre structure avant le tournoi, c'est la nouvelle structure des joueurs qui hérite du spot — pas l'ancienne organisation.

Exemple historique : à l'ELEAGUE Major 2017, Team EnVyUs s'était qualifié pour le Major suivant. Mais avant ce prochain Major, trois de leurs joueurs ont rejoint G2 Esports — résultat : EnVyUs a perdu sa place, qui est revenue aux joueurs transférés.

Cette règle a des implications concrètes sur les transferts en période de qualification et est l'une des particularités qui distinguent le circuit Major de toutes les autres compétitions esport.

Qu'est-ce que les Pick'ems de Major et comment ça marche ?

Les Pick'ems sont un système de pronostics intégré directement dans CS2, disponible pendant chaque Major. Les joueurs prédisent quelles équipes vont avancer ou être éliminées à chaque phase du tournoi (Opening Stage, Elimination Stage, et Playoffs).

Comment ça fonctionne :

Tu sélectionnes les équipes que tu penses voir progresser à chaque étape

Plus tes pronostics sont corrects, plus tu accumules des jetons et des badges exclusifs dans le jeu

Certains badges sont particulièrement rares (badge "Or" si tu devines parfaitement tous les résultats d'une phase)

Les Pick'ems sont accessibles via le Viewer Pass, un pass achetable dans CS2 qui donne accès aux Pick'ems, à des récompenses cosmétiques (patches, capsules de stickers), et permet de suivre le tournoi directement depuis le jeu. Une partie des revenus du Viewer Pass est reversée aux équipes participantes.